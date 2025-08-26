Soichiro Kozuki verlässt den TSV 1860 München und wechselt innerhalb der dritten Fußball -Liga zu Viktoria Köln. Die Löwen bestätigten den Abschied des 24 Jahre alten Offensivspielers am Dienstag. Über die Vertragsmodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden. Kozuki war im Sommer 2024 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt und absolvierte seitdem 36 Pflichtspiele im weiß-blauen Trikot. Der Japaner ist ein klassischer Außenbahnspieler, für den im System von 1860-Trainer Patrick Glöckner derzeit kein Platz ist.

Die Kölner hingegen freuen sich über die Verpflichtung. „Er ist ein Spieler, der mit seiner Art, Fußball zu spielen, sehr gut in unser Team passt“, sagte ihr Sportlicher Leiter Stephan Küsters. „Er ist flexibel einsetzbar und kann den Unterschied ausmachen. Dass er das auch in der dritten Liga auf den Rasen bringen kann, hat er bereits unter Beweis gestellt. Für einen solchen Spieler haben wir bewusst einen Platz im Kader offengelassen, um nach Möglichkeit nochmal zuschlagen zu können. Deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir den Wechsel realisieren konnten.“