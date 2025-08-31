Der FC Ingolstadt ist in der dritten Fußball -Liga nicht über ein Remis bei Energie Cottbus hinausgekommen. Die Hausherren waren durch einen umstrittenen Handelfmeter von Tolcay Cigerci in Führung gegangen(35.), die Schanzer kamen immerhin noch zum verdienten Ausgleich durch Frederik Carlsen (61.).

„Natürlich ist es mühsam, immer zu sagen, dass wir eine längere Phase hatten, in der wir gut gespielt haben“, sagte Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann bei Magentasport. „Wir hatten wieder Torchancen. Aufgrund der zweiten Halbzeit und des fragwürdigen Elfmeters musst du wieder sagen, es ist mehr als ein Punkt drin gewesen.“

Den Elfmeter-Verursacher Yannick Deichmann verteidigte Wittmann: „Ich frag mich, wo er die Hände hinnehmen soll. Er versucht sie sogar noch wegzudrehen.“ Nach vier Spieltagen hat der FCI noch nicht gewonnen und nur drei Punkte gesammelt.