Das Spitzenspiel der dritten Fußball-Liga endete im Tumult: Nach dem 2:2 (0:1) des Verfolgers 1. FC Kaiserslautern gegen Tabellenführer 1. FC Magdeburg wurde geschubst, gezerrt und gebrüllt. Die Emotionen eskalierten in der Nachspielzeit wegen einer Grätsche des Magdeburgers Florian Kath gegen Muhammed Kiprit direkt vor Lauterns Trainerbank, für die es nur eine gelbe Karte gab. "Das tut mir schon beim Hinsehen weh", schimpfte FCK-Trainer Marco Antwerpen, Magdeburgs Co-Trainer Bankert sah nach der Rudelbildung Rot. Sportlich ging ein intensives Topspiel voraus. Antwerpen lobte einen "überragenden Auftritt meiner Mannschaft", aber auch Magdeburg konnte mit dem Remis beim Verfolger bestens leben. Denn bei weiterhin zwölf Punkten Vorsprung auf Platz zwei ist der Wiederaufstieg in Liga zwei fast sicher. Zweimal lag der FCM sogar in Führung, der FCK glich zweimal aus (52./67.) und verschoss noch einen Elfmeter (58.).