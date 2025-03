Bei der großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Gewalttäter aus den Fangruppen der Fußball-Drittligisten Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen waren rund 450 Bundespolizisten im Einsatz. Durchsuchungsbeschlüsse für 31 Wohnungen und andere Räume in vier Bundesländern wurden vollstreckt, wie Bundespolizei-Sprecherin Alina Müller sagte. Alle 31 Verdächtigen waren der Polizei bereits wegen Gewalt und Straftaten in der Fanszene bekannt.Durchsucht wurden von Bundespolizisten je eine Wohnung in Berlin-Friedrichshain und Brandenburg, sowie Wohnungen in Rostock und anderen Orten in Mecklenburg-Vorpommern sowie Essen, Oberhausen und Orten in Nordrhein-Westfalen. Die Polizisten brachen drei Wohnungen auf, weil nicht geöffnet wurde. An verschiedenen Orten fand die Polizei Kugelbomben und weitere Pyrotechnik.