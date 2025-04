FC Ingolstadt:Weiterhin in der Lostrommel

Wild war es, auch ziemlich kurzweilig. Und am Ende wusste keiner so recht, wie er dieses 3:3-Unentschieden im Drittligaspiel zwischen Borussia Dortmund II und dem FC Ingolstadt einordnen sollte. „Gemischt“ seien ihre Gefühle, sagte etwa FCI-Trainerin Sabrina Wittmann bei Magentasport: „Wir waren phasenweise richtig gut und phasenweise richtig schlecht.“ Durch die Punkteteilung verpassten es die Oberbayern, bis auf einen Punkt an Relegationsplatz drei heranzurücken. Für den Doppeltorschützen Pascal Testroet kein Grund für miese Laune: „Wir sind noch in der Verlosung, das war unser Ziel. Und wenn wir die letzten sieben Spiele alle gewinnen, steigen wir auf.“