Start der dritten Liga:Die gefährlichste Spielklasse Deutschlands

Von Ulrich Hartmann

Beim Aufsteiger Rot-Weiss Essen ist die Stimmung bundesligareif. 10 000 Dauerkarten wurden verkauft, 3000 Fans besuchten das erste öffentliche Training. "Dieser Verein hat Wucht", sagt der Trainer Christoph Dabrowski. Man weiß nicht, ob das eine Verheißung oder eine Drohung für die dritte Liga sein soll. Erstmals seit 14 Jahren ist der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet wieder drittklassig, und seine Anhänger freuen sich sehr über die Rückkehr in eine Liga, über die mancher die Nase rümpft und in die Dynamo Dresden zum Beispiel nie zurückkehren wollte.

Die Sachsen haben Ende Mai die Zweitliga-Relegation gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern verloren. Lautern wurde aus dem Nirwana erlöst, Dynamo spielt jetzt binnen neun Jahren die vierte Saison in jener dritten Liga, die mittlerweile im 15. Jahr eingleisig ist und seit Anbeginn die Gemüter spaltet. Um von hier aus die zweite Liga zu erreichen, muss man einen Kader zusammenstellen, der wirtschaftlich kaum refinanzierbar ist. Dafür sind die Einnahmen mit knapp einer Million Euro pro Klub aus der Zentralvermarktung der Liga zu dürftig. Im Schnitt zehn Millionen Euro beträgt der Etat eines Drittligisten, Aufstiegskandidaten geben mehr aus. Wer falsch kalkuliert oder fahrlässig übermotiviert ist, den kann diese Liga ruinieren. Zehn Insolvenzen hat die dritte Liga binnen zehn Jahren schon erlebt.

"Wir in Dresden planen diese Saison mit einem Jahresfehlbetrag", sagt frank und frei Dynamos Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Anders ist ein Aufstieg kaum zu machen. Keiner muss in der dritten Liga Gewinn machen, aber ein positives Eigenkapital ist vom Sommer 2023 an verpflichtend, negatives Eigenkapital wird dann sanktioniert. Auch dies ist ein Instrument, um Insolvenzen vorzubeugen. Über die an diesem Freitag beginnende Drittliga-Saison sagt der beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den Spielbetrieb zuständige Geschäftsführer Manuel Hartmann: "Wir hoffen, dass wir die Saison mit allen 20 Mannschaften beenden."

In dieser dritten Liga prallen Welten aufeinander: große Klubs mit großen Stadien, großer Fan-Unterstützung und großen Erwartungen einerseits und kleinere Klubs mit fragileren Infrastrukturen, kleineren Stadien, überschaubarem Zuschauer-Potenzial und verhaltenen Erwartungen andererseits. Diese ungleiche Zusammensetzung im Zwischenreich von Profi- und Amateurfußball ist einer von mehreren Gründen dafür, dass die dritte Liga manchem Fußball-Connaisseur als Schweineliga und manchem Betriebswirt als Pleiteliga gilt.

Für den Trainer Markus Anfang ist die dritte Liga eine neue Chance

Beim DFB definieren sie den Markenwert ihrer Liga über die vielen Traditionsklubs, die es mit den Jahren in die Niederungen des deutschen Profifußballs verschlagen hat: MSV Duisburg, Waldhof Mannheim, Rot-Weiss Essen, 1. FC Saarbrücken, VfL Osnabrück, FSV Zwickau, Erzgebirge Aue. Die am häufigsten genannten Aufstiegskandidaten treffen am Samstag gleich aufeinander: Dynamo Dresden empfängt den TSV 1860 München. Die ARD überträgt ab 14 Uhr live im Ersten.

Normalerweise sind alle Drittliga-Spiele beim Telekom-Bezahlkanal MagentaSport zu sehen, ausgewählte Partien schaffen es in die öffentlich-rechtlichen Regionalprogramme. Der Vertrag mit der Telekom läuft im Sommer 2023 aus. Bis Ende September will der DFB einen neuen TV-Vertrag ausgehandelt und zum Abschluss gebracht haben. "Die dritte Liga ist sportlich hochattraktiv, wir haben tolle Vereine am Start und sehen gute Argumente, um die wirtschaftliche Komponente zu stärken", sagt DFB-Manager Hartmann. Man stoße auf Interesse am Markt.

Prominentester Zugang in der dritten Liga ist der Trainer Markus Anfang bei Dynamo Dresden. Im November war der 48-Jährige wegen eines gefälschten Impfpasses bei Werder Bremen entlassen worden. Nicht nur für viele Traditionsklubs, auch für ihn bedeutet die dritte Liga eine neue Chance.