5. August 2019, 18:48 Uhr 3. Liga Chemnitz feuert Frahn

Wegen seiner Nähe zur rechtsextremistisch dominierten Hooliganszene des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC muss sich Stürmer Kapitän Daniel Frahn, 32, einen neuen Klub suchen. Wie der finanziell angeschlagene Klub am Montag mitteilte, sei Frahn wegen "massiv vereinschädigendem Verhalten" entlassen worden. Frahn habe sich als "großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung ,Kaotic Chemnitz'" sowie der offiziell aufgelösten Organisation "NS-Boys" erwiesen. Er habe dies am Samstag beim Auswärtsspiel in Halle (1:3) offen zur Schau gestellt, teilte der Klub mit. Fotos zeigen, dass sich Frahn im Gästeblock an die Seite der rechtsradikalen CFC-Hools gestellt hatte; wegen einer Verletzung war er nicht einsatzfähig gewesen. Die Bild-Zeitung berichtete, Frahn sei der Rauswurf am Montagmittag in der Geschäftsstelle persönlich mitgeteilt worden. Zur "Gefahrenabwehr" habe sich die Polizei mit drei Einsatzfahrzeugen in Stellung gebracht. Dies sei der angespannten Lage rund um den CFC geschuldet, erklärte ein Polizeisprecher. Am Samstag war im Block der Chemnitzer Fans ein Transparent zu sehen gewesen, auf dem der stilisierte Kopf des Insolvenzverwalters Klaus Siemon zu sehen war - in einem Fadenkreuz.

Frahn war schon im März in Erklärungsnot geraten, nach dem Regionalligaspiel des CFC gegen Altglienicke (4:4). Es schlug deutschlandweit Wellen, da am Rande der Partie dem kurz zuvor verstorbenen Mitbegründer der Gruppierung HooNaRa (Hooligans, Nazis, Rassisten) gedacht wurde, Thomas Haller. Der langjährige RB-Leipzig-Stürmer Frahn hielt ein T-Shirt hoch, auf dem "Support your local hools" zu lesen war, "unterstütze deine örtlichen Hools". Haller erhielt Erlöse aus dem Verkauf der Hemden. Als Entrüstung an Frahns Aktion laut wurde, beteuerte der Stürmer, "kein Nazi" zu sein. Er habe auch nicht gewusst, dass das T-Shirt in der rechtsradikalen Hooligan-Szene des CFC so verankert gewesen sei. Der CFC zeigt sich nun bitter enttäuscht. "Wir wissen jetzt sicher, dass es die falsche Entscheidung war, ihm nach seinen Unschulds-Beteuerungen seiner eigens zu verantwortenden Aktion (...) weiter das Vertrauen zu schenken", erklärte die stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Romy Polster in der CFC-Mitteilung. "Seine Reue damals war eine Farce", fügte sie hinzu.