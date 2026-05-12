Als erstes Team verabschiedeten sich die Löwen aus dem Schneckenrennen. Das 0:3 beim Konkurrenten Energie Cottbus bedeutete für den TSV 1860 München schon Anfang April das Ende aller Aufstiegsträume. Dabei waren die Blauen mit den prominenten Rückkehrern Kevin Volland und Florian Niederlechner sowie weiteren namhaften Verstärkungen in diese Saison der dritten Liga gegangen. Was danach dort im Aufstiegskampf zur zweiten Fußball -Bundesliga passierte, wird sie umso mehr geärgert haben.

Denn auf der Schlussgeraden dieser kuriosen Spielzeit ließen auch die verbliebenen Konkurrenten – abgesehen vom bereits souverän als Meister feststehenden VfL Osnabrück mit dem früheren St. Pauli-Trainer Timo Schultz – im Kampf um die Aufstiegsplätze auf bemerkenswerte Weise Punkte liegen. Rot-Weiss Essen holte vom 34. bis zum 36. der 38 Spieltage keinen einzigen Punkt mehr, gipfelnd in einem 1:6-Debakel bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Hansa Rostock schaffte im selben Zeitraum gerade mal zwei Unentschieden und verlor zu Hause 2:5 gegen Regensburg. Der MSV Duisburg profitierte zunächst davon, kam dann jedoch am vorletzten Spieltag nicht über ein 0:0 beim längst feststehenden Absteiger Erzgebirge Aue hinaus.

Es ist kein neues Phänomen, aber dieses Jahr kommt es besonders stark zum Vorschein: Die Qualität an der Spitze der dritten Liga ist nicht so groß, als dass sie den Druck und die Anspannung in entscheidenden Phasen ausgleichen könnte. Vergleichsweise am besten kam bisher Energie Cottbus durch die Schlussphase. Daher liegen die Lausitzer vor dem Liga-Finale an diesem Samstag (alle Spiele um 13.30 Uhr) mit zwei Punkten Vorsprung auf Duisburg und Essen auf Platz zwei, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Cottbus schaffte es am besten, lange oben zu stehen, ohne zum Favoriten zu werden. Das hat auch mit dem sehr speziellen Trainer zu tun.

Während bei den meisten Konkurrenten von Rostock bis München-Giesing recht unverblümt vom Aufstieg als Ziel gesprochen wurde, wiederholte Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz, genannt „Pele“, mantraartig, es sei im Grunde genommen ein Wunder, dass Cottbus überhaupt im Profifußball mitspiele. Die Region? Strukturschwach! Die Fans? In manchen Spielen vergleichsweise recht wenige. Die Trainingsbedingungen? Katastrophal! Ach ja, und die politische Unterstützung durch das Land Brandenburg? Zitat Wollitz: „Peinlich, abartig, bodenlos.“

Mit einem Sieg bei Jahn Regensburg wäre das Wollitz-Team zurück in der zweiten Liga

Am Wochenende wurde bekannt, dass Brandenburg endlich doch noch die Infrastruktur des möglichen Zweitliga-Aufsteigers Cottbus mit 1,67 Millionen Euro für Kraftraum und Stadionmodernisierung fördert. Zudem hat die Stadt Cottbus die Sanierung der Trainingsplätze in Angriff genommen. Aber für die Geschichte vom totalen Außenseiter unter den Großen der Liga, die Wollitz so gerne erzählt, kommen diese Maßnahmen spät genug. Und im Vergleich zu den großen und emotionalen Ruhrpott-Standorten Duisburg und Essen sowie dem Publikums-Krösus Rostock (Schnitt: 25 000 Zuschauer) sind viele der Wollitz-Thesen sogar haltbar.

Der 60-Jährige, seit der Saison 2021/22 zum bereits dritten Mal Trainer in Cottbus, ist mit seiner kauzigen Art offenbar genau am richtigen Standort und womöglich „ein für seine Herde positiv besetzter Prolet“ (Neues Deutschland). Jedenfalls leistete sich Cottbus, das in Tolcay Cigerci über den Ausnahmespieler der Liga, in Tolga Cigerci über den Bruder des Ausnahmespielers der Liga und in Erik Engelhardt über einen außerordentlichen Torjäger verfügt, in der Schlussphase keine Ausrutscher mehr und nur noch Punktverluste gegen andere Topteams. Deshalb kann der FCE am letzten Spieltag (auswärts in Regensburg) den Direktaufstieg aus eigener Kraft sichern.

Rostock hingegen hat nur noch eine Minimalchance auf Platz drei: Der FCH muss in Saarbrücken gewinnen und auf Niederlagen von Essen (bei Absteiger Ulm) und Duisburg (gegen Viktoria Köln) hoffen, um noch in die Relegation zu kommen. Rot-Weiss und der MSV hingegen lauern noch auf einen Direktaufstieg, falls Cottbus patzt, und mindestens Platz drei hat Duisburg in der eigenen Hand, dank der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber den punktgleichen Essenern. Geht es nach Wollitz, patzt sein Team aber nicht: „Feuer frei, das Herz richtig einsetzen, den Verstand richtig einsetzen“, sagte er: „Die Leinen sind los. Die Jungs müssen sich davon befreien, dass man was verlieren kann. Sie können richtig was gewinnen.“

Was Cottbus bei einem Aufstieg gewinne, wurde Wollitz neulich im Interview des RBB gefragt. Er sagte: „Zwei Jahre Profifußball.“ Was er damit meinte: ein Jahr zweite Liga und im Falle eines Abstiegs noch mindestens ein Jahr in der dritten. Tiefer kann man kaum stapeln – und das ist vielleicht die große Kunst im Drittligawesen. Denn auch Schnecken haben, wenngleich im Vergleich zu Wirbeltieren wie etwa Löwen deutlich einfacher strukturiert, ein Nervensystem.