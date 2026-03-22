Dank eines umstrittenen Treffers von Terrence Boyd in der 90. Minute hat Fußball -Drittligist Waldhof Mannheim den abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue 2:1 (0:1) besiegt. Der Stürmer setzte seinen Schuss aus halbrechter Position an die Unterkante der Latte. Von dort aus überquerte der Ball die Torlinie nicht vollumfänglich, wie TV-Bilder belegten.

„Ich bin maximal frustriert, wenn ich mir das zweite Gegentor anschaue. Das sehe ich aus 80Metern draußen an der Linie, dass der Ball niemals im Tor ist. Da bin ich fassungslos, und mir fehlt jegliches Verständnis“, klagte Christoph Dabrowski, dem auch im achten Anlauf als Aue-Trainer kein Sieg gelang, bei MagentaSport.