Von Christoph Leischwitz

Lange schien es, als ob ausgerechnet Sascha Mölders die aufregendste Szene am Montagabend im Grünwalder Stadion gehören sollte - dabei spielt der Angreifer ja gar nicht mehr für 1860 München. Der 36-Jährige war zum ersten Mal seit seinem polternden Abschied im Dezember wieder nach München gekommen, am Samstag hatte er für seinen neuen Klub SG Sonnenhof Großaspach drei wichtige Tore im Abstiegskampf erzielt. In der Halbzeit des Drittliga-Spiels der Sechziger gegen den Halleschen FC wollte Mölders bei Magentasport eigentlich nur eine Analyse abgeben, doch dabei zerfetzte ihm der Wind den Regenschirm.

Eine langweilige Partie wurde danach aber zumindest ein wenig aufregender, allerdings schien ausgerechnet diesmal Mölders' frühere Treffsicherheit zu fehlen: Sechzig verlor nach sieben Ligaspielen in Serie ohne Niederlage zum zweiten Mal hintereinander, mit der 0:2 (0:0)-Pleite müssen sich die Löwen nun wohl langfristig mit einem Platz im Niemandsland der Tabelle zufrieden geben. Trotz der enttäuschenden Leistung fand Trainer Michael Köllner allerdings, dass es sich um eine "deutlich bessere Leistung als am Mittwoch" gehandelt habe, als die Löwen überraschend das Derby gegen Türkgücü München verloren hatten.

Köllner hatte vorab vor einer "zähen Nummer" gewarnt. Die Nummer wurde sogar so zäh, sie war für viele nicht mehr genießbar. Auf den Halbzeitpfiff folgten tatsächlich Pfiffe von den Rängen, nachdem viele Fans der Mannschaft zu Beginn noch Aufmunterungen zukommen ließen bei ihren wenigen Halbchancen. Zum Beispiel, als Merveille Biankadi einen ersten Steilpass in den gegnerischen Strafraum nicht erlaufen konnte. Ohnehin waren nur 6100 Anhänger zu diesem Spiel bei nasskaltem Wetter gekommen, 7500 wären erlaubt gewesen.

Der Strafstoß für Halle ist auch aus Sicht von Sechzig-Trainer Köllner "der K.o. in einem hart umkämpften Spiel"

Die Gäste hatten eindeutig gefährlichere Torabschlüsse zu verzeichnen. Schon nach zwei Minuten hätten die Löwen in Rückstand geraten können, als Jan Löhmannsröben aus kurzer Distanz mit seinem Bauch keinen Druck hinter den Ball bekam. In gewisser Weise kopierten die Hallenser das Spiel Türkgücüs fünf Tage zuvor, indem sie das Aufbauspiel der Sechziger empfindlich störten und so auch Torwart Marco Hiller immer wieder in Bedrängnis geriet. Auffällig war jedoch, dass auch das Sechziger Umschaltspiel nicht in die Gänge kam: Immer wieder landeten Pässe beim Gegner, weil die Laufwege oft gar nicht zu den langen Bällen auf die Spitzen passen wollten. Mölders analysierte dann im Live-Stream, dass Halle ein gutes Passspiel zeige. Von seiner ehemaligen Mannschaft konnte er das nicht sagen.

Detailansicht öffnen Mit Mikro, aber ohne Regenschirm: TV-Experte Sascha Mölders bei seiner Rückkehr ins Grünwalder Stadion. (Foto: MIS/Imago)

Nach Wiederanpfiff wirkten die Sechziger kurz so, als ob sie sich berappelt hätten, gleich in der 46. Minute verpasste Biankadi eine Hereingabe von der linken Seite. Dann aber musste Semi Belkahia auf der anderen Seite in höchster Not klären, der anschließende Eckstoß landete bei Jan Shcherbakovski, der mit einem Vollspannschuss zur Führung für Halle traf (53.). Das Gegentor schien die Löwen endgültig wachzurütteln, denn Biankadi verpasste nun eine Hereingabe von Stefan Lex noch einmal sehr viel knapper (56.). Doch dann entschied eine umstrittene Entscheidung die Partie: Belkahia spielte im eigenen Strafraum zwar den Ball, Schiedsrichter Patrick Alt zeigte aber trotzdem auf den Punkt, als Elias Huth zu Boden fiel. Den folgenden Strafstoß verwandelte Michael Eberwein sicher (62.) - auch aus Sicht des Löwen-Trainers "der K.o. in einem hart umkämpften Spiel".

Tim Schreiber, der Torwart der Gäste, musste sich in der 74. Minute zum ersten Mal richtig strecken, als er einen Flachschuss von Richard Neudecker abwehrte; und womöglich wäre es noch einmal spannend geworden, wenn sechs Minuten später Yannick Deichmann nicht einen Mitspieler angeschossen hätte. Aber auch ein Dreifachwechsel (71.) sorgte für keine zusätzliche Torgefahr. Dass die Mannschaft tatsächlich "ein anderes Gesicht" gezeigt habe als gegen Türkgücü, das dürften viele Zuschauer anders gesehen haben. Am Freitag reisen die Löwen zu einem Fast-Nachbarn im Niemandsland, zum FSV Zwickau.