Nachdem der TSV 1860 München im Eröffnungsspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Saarbrücken 0:1 verloren hatte, gab es tags darauf auch für den Lokalrivalen SpVgg Unterhaching eine Niederlage: Bei Borussia Dortmund II verlor das Team aus dem Münchner Vorort 0:3, wobei es bis zur 86. Minute 0:0 stand. Dann kam die Hachinger eine Gelb-Rote Karte gegen Sebastian Maier (72.) teuer zu stehen. SpVgg-Trainer Marc Unterberger war entsprechend bedient: „Bis zum Platzverweis hat es meine Mannschaft richtig gut gemacht, wir hatten die besseren, die klareren Chancen. Wenn da einer für uns reinfällt, nimmt das Spiel eine andere Wende.“

Anlaufschwierigkeiten offenbarten alle drei Zweitligaabsteiger. Hansa Rostock etwa kam gegen Neuling VfB Stuttgart II über ein 1:1 nicht hinaus. Lediglich Adrien Lebeau traf für Hansa, allerdings nur vom Elfmeterpunkt, weshalb Trainer Bernd Hollerbach nach dem Spiel unterstrich: „Wir brauchen vorne noch ein bisschen Wucht und jemanden, der die klaren Chancen auch verwertet.“

Wehener „Achterbahnfahrt“, Osnabrück stellt sich „dumm“ an

Der SV Wehen Wiesbaden, in der Relegation an Jahn Regensburg gescheitert, ging beim SC Verl zwar durch Moritz Flotho früh in Führung, geriet dann in Rückstand und profitierte beim späten 2:2-Ausgleich von einem Eigentor durch Lars Lokotsch. „Das Spiel war eine echte Achterbahnfahrt mit vielen Emotionen“, sagte SVWW-Trainer Nils Döring. Ein fatales Ende nahm für den VfL Osnabrück die Auftaktpartie beim SV Sandhausen: Mit der letzten Aktion sicherte Emmanuel Iwe dem SVS den Sieg. VfL-Trainer Uwe Koschinat war stocksauer: „Dass wir uns so dumm anstellen und in der letzten Minute über den Flügel so ausgespielt werden, tut sehr weh.“