Von Max Merkel ist ein ziemlich schöner Satz überliefert, der leider viel zu selten gewürdigt wird. Beim 1. FC Nürnberg ist Merkel ja so etwas wie ein Heiliger, weil er dem Club 1968 die bislang letzte Meisterschale schenkte, nachdem er schon 1966 mit dem TSV 1860 München die Bundesliga gewonnen hatte, doch Merkel erlebte auch die anderen Seiten des Trainer-Daseins. Als er zu seiner Zeit beim Karlsruher SC also mal danach gefragt wurde, ob er denn Druck verspüre, da sagte er: „Wenn ich Obst esse, spüre ich manchmal einen Druck.“

Wobei Merkel, Wiener Zunge, möglicherweise nicht „Druck“, sondern eher „Druckerl“ gesagt hat. So genau lässt sich das mittlerweile nicht mehr rekonstruieren, aber wichtiger als der genaue Wortlaut ist ohnehin, dass es beim TSV 1860 München in diesen ersten Saisonwochen schon wieder so weit war, dass man seinem Trainer gerne den Merkel-Satz nahegelegt hätte.

Es ist nicht überliefert, wie es Argirios Giannikis, 44, mit Obst hält, doch Sechzigs Trainer war dieser Tage einem Druck ausgesetzt, der gewiss nicht mehr als Druckerl durchging. Nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen stand für Giannikis am Samstagnachmittag beim Auswärtsspiel in Ingolstadt eine Menge auf dem Spiel, am Ende aber gewannen die Löwen mit 2:1 und atmeten auf. Nach dem ersten Sieg ist zumindest der ganz große Druck beim Fußball-Drittligisten erst mal entwichen – die 90 Minuten von Ingolstadt können aber, und das wissen sie in Giesing, höchstens ein Anfang sein.

„Wenn man so auftrumpft, ist die Mannschaft intakt“, sagt 1860-Kapitän Verlaat

„Es fällt eine riesengroße Last ab“, sagte Sechzigs Stürmer Maximilian Wolfram nach dem Spiel: „Wir haben die letzten Wochen sehr viel gelitten, weil wir viel abbekommen haben, deswegen war es enorm wichtig, ein Statement zu setzen.“ Und dieses Statement hatte es in sich.

Um 14.03 Uhr gab Schiedsrichter Felix Bickel das Spiel frei, um 14.06 Uhr kam Sechzig nach einem Schuss von David Philipp zur ersten Ecke, um 14.07 Uhr wurde ein Versuch von Raphael Schifferl unmittelbar vor der Linie geklärt, und um 14.08 Uhr führten die Münchner durch einen herrlichen Abschluss von Wolfram mit 1:0. Es war eine Anfangsphase, wie sie sich die Löwen vorgestellt hatten, aber so konnte es natürlich nicht weitergehen. Als Ingolstadt im späteren Verlauf so etwas wie ein Druckerl aufbaute, war unverkennbar, dass das Löwengebilde derzeit recht wacklig ist, doch dann traf der eingewechselte Julian Guttau und ließ Sechzigs ersten Saisonsieg Konturen annehmen.

„Intern passt alles. Wenn man so auftrumpft, ist die Mannschaft intakt“, sagte Kapitän Jesper Verlaat nach dem Spiel und wollte nichts davon wissen, dass der Sieg auch ein Sieg für Giannikis war. Sechzigs Trainer selbst wischte alle Fragen nach seiner Person ebenso zur Seite und stellte seine Freude in den Vordergrund, „dass sich die Mannschaft endlich belohnt hat“. Weil aber Druckerl an der Grünwalder Straße von Haus aus eher Druck ist, war die Lage sehr wohl angespannt.

Wer dann jedoch sah, was für ein Willensakt dem Auftritt der Löwen zugrunde lag, wie energisch René Vollath seine Freude herausschrie, als er Ingolstädter Schüsse zunichtegemacht hatte, oder wie Verlaat mit Sechzigs Torwart Brust an Brust aneinander sprang, um Vollaths Rettungstaten zu feiern, der merkte, dass sich Sechzig an diesem Samstagnachmittag in einen Rausch hineinverteidigen wollte. „Wenn du das Ding wegköpfst oder gerade noch ein Bein davor bekommst, beflügelt einen das“, erklärte Verlaat später. Die Löwen waren fest entschlossen, die Wende herbeizuführen, und am Ende, als Schiedsrichter Bickel dem Spiel ein Ende setzte, da war sie der Mannschaft auch gelungen.

Am Dienstag ist der TSV 1860 im Landespokal beim Bayernligisten FC Memmingen zu Gast

Kurz vor dem Ende verkürzte Ingolstadt zwar noch mal durch einen Elfmeter von Pascal Testroet und weckte damit bei den Sechzigern Befürchtungen, dass sich die Mannschaft jetzt bestimmt auch noch das 2:2 einhandeln würde, doch obwohl sich das gut in die gegenwärtige Lage einfügt hätte, hielten die Münchner stand und brachten den Vorsprung ins Ziel. Als Vollath den Ball in der letzten Szene des Spiels fing, harrte er ein paar Sekunden aus und hielt ihn mit beiden Händen über dem Kopf fest, als wäre er ein Pokal.

Bis Sechzig tatsächlich Silberware in den Himmel reckt, dürfte es vermutlich noch eine Weile dauern, aber Anlass zur Erleichterung boten die 90 Minuten am Samstagnachmittag allemal.

Als Merkel damals in Karlsruhe nach dem Druck gefragt wurde, war er im Übrigen wenig später entlassen. Als Giannikis nun in Ingolstadt gefragt wurde, wie viel Druck von ihm abfalle, da meinte er: „Überhaupt kein Druck. Ich freue mich einfach für die Mannschaft.“ Damit war das Thema für ihn erledigt. Und weil niemand weiß, wie Giannikis zu Obst steht, kommt es auch frühestens am Dienstag wieder auf: Dann ist der TSV 1860 München im Landespokal beim Bayernligisten FC Memmingen zu Gast.