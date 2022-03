FCB II gewinnt in Unterhaching

Für den 18-jährigen Lucas Copado Schrobenhauser in Diensten des FC Bayern München II dürfte es zu Beginn ein mulmiges Gefühl gewesen sein: Zwei Monate zuvor war sein Großvater Anton Schrobenhauser gestorben, deshalb begann am Freitagabend das Regionalliga-Derby im Unterhachinger Sportpark mit einer Schweigeminute für den langjährigen Schatzmeister und Mäzen der Spielvereinigung. Der junge Angreifer ließ sich aber keine Verunsicherung anmerken, er war der Matchwinner für die jungen Bayern gegen die Mannschaft von Sandro Wagner. Copado legte kurz vor der Pause das Führungstor für Jahn Herrmann auf (42.), das 2:0 erzielte er selbst (64.), ehe der eingewechselte Taylor Booth den 3:0-Endstand besorgte (68.). Die Bayern wahren damit ihre Chancen auf die Meisterschaft, sieben Punkte Rückstand hat das Team von Martin Demichelis auf die SpVgg Bayreuth, die am Samstag gegen den VfB Eichstätt versuchen wird, den Vorsprung wieder auf zehn Punkte auszubauen.

Ebenfalls am Freitagabend gelang dem abstiegsbedrohten SV Heimstetten bei Viktoria Aschaffenburg ein wichtiger 2:0-Erfolg. Torschützen war Ensar Skrijelj und Lukas Riglewski (26., 85.).