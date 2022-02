Von Thomas Hürner

Es hat schon etwas Fieses, bei einem Traditionsklub wie Werder Bremen zu arbeiten. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, meldet sich irgendein Schlaumeier zu Wort, der es früher einmal besser gemacht hat. Wenn die Mannschaft gut spielt, dann wühlen die Journalisten so lange in der Vergangenheit, bis sie einen Gegenwartsbezug in den alten Heldengeschichten gefunden haben. Und das Fieseste ist: In Bremen gibt es so viel Material, dass dieser Folkloreregen immer weiter fällt.

Der Werder-Trainer Ole Werner hat zuletzt seine Erfahrungen damit gemacht, er wäre wohl pitschnass geworden, wenn er mit seinen trockenen Kommentaren nicht alle Sentimentalitäten hätte abperlen lassen. Bis zum 1:1 am Samstag gegen den FC Ingolstadt war ja etwas geradezu Unerhörtes im Raum gestanden: Dass er, Werner, neben Otto Rehhagel auf dem Werder-Thron Platz nimmt - zumindest, was die Erfolgsbilanz in den ersten Wochen seiner Dienstzeit betrifft.

Detailansicht öffnen Da war alles noch in Ordnung: Niclas Füllkrug (Mitte) bejubelt mit Milos Veljkovic (rechts) und Nicolai Rapp die Werder-Führung. (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Acht Siege konnte König Otto in der Saison 1980/1981 mit den damals zweitklassigen Bremern einfahren, der Rest ist bekannt: Werder trat mit Rehhagel in eine goldene Ära ein, gewann Meisterschaften und den Europapokal und etablierte sich als grün-weißer Schrecken des FC Bayern. Werner, 33, hatte seit seiner Amtsübernahme mit den schon wieder zweitklassigen Bremern sieben Mal gewonnen, mit einem Erfolg gegen den Tabellenletzten Ingolstadt wäre er also mit dem großen Werder-Meistermacher Rehhagel gleichgezogen - doch dann plumpste, beim Stand von 1:0 für die Bremer, in der 83. Minute der Ball hinter dem Torwart Jiri Pavlenka ins Tor.

Das Remis sei "keine Katastrophe", sagt Werder-Coach Ole Werner

Das bedeutete: kein Rekord, nur ein Punkt im Kampf um den Aufstieg. Und doch wirkte es so, als habe sich die Werder-Delegation geradezu gesehnt nach dieser sanften Watschn. Der Stürmer Niclas Füllkrug, der per Kopf den Treffer zur Führung erzielt hatte (75.), nahm gerne die Möglichkeit wahr, mal wieder etwas "Demut" einzufordern. Der Verteidiger Ömer Toprak kritisierte, dass sich dieser Dämpfer bereits in den vergangenen Wochen "angebahnt" habe. Und der Trainer Werner wollte in dem Spiel zwar "keine Katastrophe" erkennen. Man dürfe aber schon erwarten, dass sich jetzt "alle an die eigene Nase fassen".

Es ist diese pragmatisch-sachliche Art, mit der Werner den Klub und die Mannschaft boostern konnte, von ihm geht immer dasselbe Signal aus: Redet ihr nur von gestern, wir kümmern uns um heute - und das tun wir, liebe Folkloristen, mit der Seriosität eines Buchhalters.

Das aktuelle Werder-Team hat ein Fundament aus Führungsspielern

Exemplarisch dafür steht der Fußball, den die Bremer mittlerweile spielen. Unter Werners Vorgänger Markus Anfang, der sich im vergangenen November mit einem gefälschten Impfpass quasi selbst demissionierte, hatte die Mannschaft einen ähnlichen Stil verfolgt, mit viel Ballbesitz und Offensivdrang. Der Unterschied aber ist, dass die aktuelle Werder-Elf über eine klare Hierarchie verfügt, über ein paar Pfähle im Fundament, an denen sich die jungen Spieler aufrichten können.

Detailansicht öffnen Experimentiert nicht so viel herum wie sein Vorgänger: Werder-Trainer Ole Werner. (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Anfang hatte viel herum experimentiert, mal am System, mal am Personal. Unter Werner gelten jetzt eiserne Prinzipien: Im Tor steht der Erstliga-erfahrene Pavlenka, die Dreier-Abwehr organisiert der frühere Champions-League-Akteur Toprak, im defensiven Mittelfeld spielt der rigorose Abräumer Christian Groß, und ganz vorne dürfen Füllkrug und Marvin Ducksch ihre Urinstinkte ausleben.

Von Coach Anfang war das Duo noch strikt getrennt worden, jetzt sind die beiden so eng miteinander verbandelt, dass sie ihre Egoismen beiseite räumen und als Dienstleister des jeweils anderen in Erscheinung treten. Die Stürmer verbinden juvenile Spielfreude mit innerbetrieblichen Führungsansprüchen, sie sind aber auch das Gravitationszentrum der Werder-Offensive. Seit Werner in sportlicher Verantwortung steht, waren Füllkrug und Ducksch an 21 Toren beteiligt. Die meisten haben sie sich gegenseitig aufgelegt.

Schalke ist trotz mäßiger Spielanlage nicht abzuschütteln aus dem engmaschigen Spitzenfeld

Ein harmonisches Sturmduo hat einer Fußballmannschaft noch nie zum Nachteil gereicht, doch entscheidend im Aufstiegsrennen wird sein, welche Mannschaft die zu erwartenden Rückschläge am besten abfedern kann. Für Werners Werder war das Remis gegen Ingolstadt der erste Vorfall dieser Art, die anderen Traditionsmarken in der zweiten Liga hingegen haben sich mit ihren Trainern bereits aus ein oder zwei Mini-Krisen heraus gestrampelt. Der FC Schalke 04 ist trotz mäßiger Spielanlage nicht abzuschütteln aus dem engmaschigen Spitzenfeld, wie der 2:0-Sieg am Freitag gegen den SC Paderborn unter Beweis stellte. Und der Hamburger SV, auf den Werder am kommenden Wochenende zum brisanten Nordderby trifft, kam am Sonntag zwar nicht über ein 1:1 beim Angstgegner Sandhausen hinaus, hat aber überhaupt erst zwei Mal verloren in dieser Saison.

"Uns ist schon klar, dass man nicht immer gewinnt", lautete Werners nüchterne Sicht auf die Dinge, als er auf den verpassten Rekord angesprochen wurde. Das klang dann schon sehr verdächtig nach einem Satz, der auch von Otto Rehhagel hätte stammen können, aus dem Mund jenes Meistermachers, dessen erster Trainer-Erfolg ein Aufstieg mit Werder Bremen war.