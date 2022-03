Die Bremer besiegen Dresden und bauen ihren Vorsprung auf den HSV und Schalke aus. Bei Mainz 05 werden noch mehr Corona-Fälle bekannt. Jürgen Klopp kündigt seinen Abschied in Liverpool an.

Meldungen im Überblick

2. Liga, Werder Bremen: Werder Bremen hat einen großen Schritt Richtung Erstliga-Rückkehr gemacht. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga gewann sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag mit 2:1 (2:1) und hat in der Tabelle nun schon sieben Punkte Vorsprung auf die großen Rivalen Hamburger SV und Schalke 04. Der Abstiegskandidat aus Dresden zeigte zwar im ersten Spiel mit seinem neuen Trainer Guerino Capretti eine deutliche Leistungssteigerung und ging durch Ransford-Yeboah Königsdörffer schon in der 2. Minute in Führung. Doch Werder antwortete darauf mit zwei Toren von Niclas Füllkrug (16./45.).

25 000 Zuschauer sahen zumindest in der ersten Hälfte ein Klassespiel, in dem kaum ein Leistungsunterschied zwischen dem Tabellenersten und dem 16. zu sehen war. Nach dem Führungstreffer spielte sich Dynamo noch weitere gute Chancen durch Königsdörffer (39./59.) und einen Pfostentreffer von Julius Kade heraus (45.+1). Werder verlor ähnlich wie beim vorangegangenen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (1:1) zeitweise erheblich an Spannung, konnte sich am Ende aber wieder auf seine individuelle Qualität verlassen. Das Sturmduo Füllkrug/Ducksch hat nun in dieser Saison schon vier Tore mehr erzielt (28) als die gesamte Dresdener Mannschaft (24).

Bundesliga, Mainz 05: Die Zahl der Corona-Fälle beim FSV Mainz 05 hat sich auf 20 erhöht. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit. Das für diesen Sonntag ursprünglich geplante Spiel gegen Borussia Dortmund war am Freitag abgesetzt und auf den 16. März (18.30 Uhr/DAZN) verlegt worden. "Die weiteren Testungen haben einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft ergeben. Somit sind nun insgesamt 20 Personen aus Team, Trainerstab und Staff positiv getestet und in häuslicher Quarantäne", so die Mainzer. Der Club hatte am Freitag 14 einsatzfähige Spieler, aber keinen Torhüter aus dem Lizenzspielerkader. Der Club hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass sich gleich 19 Personen mit dem Virus infiziert haben, darunter sind 13 Spieler und auch Trainer Bo Svensson. Offen ist, ob die Rheinhessen zum Gastspiel beim FC Augsburg am nächsten Samstag genügend Spieler zusammenbekommen.

Premier League, Liverpool: Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp plant, den FC Liverpool nach dem Ende seines aktuellen Vertrags im Sommer 2024 zu verlassen. "Momentan ist der Plan, dass ich es bis 2024 mache, und dann heißt es: vielen Dank!", sagte Klopp bereits am Freitag. Der 54-Jährige legte sich zwar nicht hundertprozentig darauf fest, deutete aber an, dass er eine Auszeit vom Fußball nehmen könnte. "Ich liebe das, was ich mache. Aber ich hab es schon ein paar Mal gesagt: Es muss auch noch etwas anderes in der Welt geben, als immer nur über sehr talentierte, gut aussehende und fantastisch nette Fußballspieler nachzudenken."

Im Moment sei er noch "voller Energie" für seinen Job. "Aber wir müssen sichergehen, dass das auch so bleibt", erklärte der Liverpool-Coach, der mit den Reds die Champions League und die erste Meisterschaft seit 30 Jahren gewann. "Man will nicht irgendwann ermüdet rumsitzen und dauernd denken: Warum interessiert es alle, was da draußen los ist? Mich kümmert das nicht im Geringsten." Nachdem Liverpool vergangene Woche bereits den Ligapokal gewonnen hat, ist das Team noch in drei weiteren Wettbewerben im Rennen, könnte insgesamt also vier Titel in dieser Saison holen. Laut Klopp, der seit sechseinhalb Jahren in Anfield ist, wird der Verein auch in Zukunft erfolgreich sein, dafür habe man die richtigen Leute eingestellt. "Diese Leute, von denen wir hier im Moment sehr viele haben, werden dafür sorgen, dass die Dinge gut laufen", sagte Klopp, "auch wenn ich weg bin - wann immer das sein wird."