Von Thomas Hürner, Hamburg

Es schadet nie, wenn die Elogen von ganz oben kommen, und ganz oben thronen beim Hamburger SV: Uwe Seeler und Horst Hrubesch. Seeler, 85, Ehrenbürger der Stadt Hamburg und Ehrenspielführer der DFB-Elf, spricht meist im Ton der Enttäuschung über den HSV, weil der sich seiner Meinung nach niemals in die Zweitklassigkeit hätte verirren dürfen. Doch dieser Sonny Kittel, sagte Seeler neulich, das sei aktuell schon "der Unterschiedsspieler".

Ähnlich klingt das bei Hrubesch, 70, dem früheren Kopfballungeheuer und Europapokalsieger, der mittlerweile als HSV-Jugendkoordinator arbeitet und sich in der Vorsaison als Trainer-Nothelfer des Profiteams hatte verdingen müssen. Ein paar Verletzungen weniger, glaubt Hrubesch, und der Spielmacher Kittel hätte es "schon längst zum A-Nationalspieler" gebracht. Seine Erklärung klingt so simpel wie einleuchtend: "Der Sonny", so Hrubesch, sei eben "als Typ und als Fußballer Weltklasse".

Kittel kann seine Leistungen jetzt auch in entscheidenden Phasen abrufen

Solche Sätze stehen natürlich ein bisschen schräg in der Landschaft, wenn befangene Klublegenden über einen Spieler dozieren, der faktisch nun mal ein Zweitligakicker ist. Bei Kittel, 29, fragen sich aber auch Beobachter mit neutraler Haltung zum HSV: Wie zum Teufel hat sich dieser feine Fußballer eigentlich in die zweite Liga verirrt?

Kittel teilt sich damit das Schicksal mit seinem Arbeitgeber HSV, denn nicht nur für Uwe Seeler bleibt rätselhaft, weshalb der Traditionsklub nun schon im vierten Jahr im Unterhaus festhängt. Die Antwort ist: Daran hatten beide Parteien einen Anteil, Kittel und der HSV. Es gibt aber eine gute Nachricht für die hanseatischen Fans: Kittel und der HSV arbeiten gerade daran, diesen Fehler zu korrigieren.

Am Samstag erzielte der Mittelfeldmann beide Tore zum 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den 1. FC Heidenheim, jüngst hatten die Hamburger auch die Zweitliga-Spitzenteams St. Pauli und Darmstadt geschlagen. Der in den vergangenen Rückserien stets in seine Einzelteile zerfallene HSV nimmt diesmal offenbar zum richtigen Zeitpunkt an Fahrt auf - und das liegt auch am früher wankelmütigen Kittel, der seine Leistungen jetzt auch in der entscheidenden Saisonphase konservieren kann.

Kittel selbst freut sich darüber, jetzt ein "Vorbild und Anführer" sein zu dürfen

Genau das war die Kalkulation des HSV-Sportvorstands Jonas Boldt, der 2019 mächtig stolz war, als er Kittel vom FC Ingolstadt auslösen konnte. Es handelte sich um einen risikoreichen Transfer, denn der schon in Jugendjahren begehrte Spielmacher hatte bereits vor seinem 25. Lebensjahr einige Warnhinweise in seiner Krankenakte stehen: zwei Kreuzbandrisse, zwei Knorpelschäden, ein Innenbandanriss.

Auch das dürfte ein Grund gewesen sein, warum Kittel lange ein klassischer Ja-aber-Fußballer geblieben war: Ja, der kann alles am Ball, aber wenn's drauf ankommt, dann schleicht er nur noch gebückt übers Spielfeld. Dieses Problem lösen konnte erst der HSV-Trainer Tim Walter, der Kittel von der Außenposition ins Zentrum beordert hat, der viele Gespräche mit dem sensiblen Akteur führt - und der gerne dessen exponierte Stellung im jungen Hamburger Team betont.

Und Kittel selbst? Der sagte neulich, es sei eine "spannende Sache", dass er jetzt "ein Vorbild und ein Anführer" sein dürfe.