Von Christoph Ruf

In Fürth hat sich einiges geändert zwischen dem letzten Spieltag der vergangenen und dem ersten der jetzigen Saison. In der Gaststätte "Stadtwappen" haben sie beispielsweise zwischenzeitlich die Gerhard-Schröder-Autogrammkarte abgenommen - mitsamt der Widmung, mit der der frühere Kanzler mitteilte, er habe ebendort "gut gegessen". Spricht man die Wirtin heuer darauf an, winkt sie nur ab. Sein nächstes Schäufele wird der Ex-Kanzler jedenfalls definitiv anderswo essen müssen, wenn er mal wieder nach Franken kommt. Was sich natürlich auch geändert hat, ist die Ligazugehörigkeit des größten Fußballvereins am Ort. Denn die Spielvereinigung spielt wieder dort, wo sie sich seit 1997 bis auf zwei Jahre in der ersten Liga durchgehend aufhielt: in der zweiten Bundesliga. Und einen neuen Trainer haben sie sich im Sommer auch gegönnt: Der Schweizer Marc Schneider löste Stefan Leitl ab, den es nach Hannover zog.

Womit wir bei den Dingen wären, die sich in Fürth nicht geändert haben. Denn die 8756 Zuschauer, die das 2:2 (0:1) gegen Holstein Kiel anschauen wollten, bilden den typischen Rahmen für Fürther Zweitligapartien, die stets etwas Familiäres ausstrahlen. Dass die SpVgg nicht dauerhaft mehr Zuschauer mobilisieren kann, bleibt dabei objektiv betrachtet so rätselhaft wie eh und je. Schließlich definiert sich Fürth durch eine bestimmte Art von Fußball und richtet die Besetzung des Trainerpostens nach genau dieser Philosophie aus - viele Konkurrenten machen das ja immer noch umgekehrt.

Hrgota lässt offen, ob er im Derby gegen den Club noch dabei ist

Auch unter Schneider steht Fürth für attraktiven Angriffsfußball, mal mit feinen Kurzpässen über die Mitte, mal mit öffnenden und präzisen Bällen aus dem Halbfeld vorgetragen. Hier tat sich gegen Kiel vor allem der Linksverteidiger Jetro Willems hervor, der sich bei Eintracht Frankfurt nicht durchsetzen konnte. In der zweiten Liga hebt er das Niveau aber ebenso wie im Offensivbereich Branimir Hrgota, der den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Julian Green auf eine Art und Weise vorbereitete, dass vier Kieler erst Sekunden später verstanden haben dürften, wie er gerade an ihnen vorbeigekommen war (48.).

Problematisch aus Fürther Sicht ist hier allerdings eine weitere Konstante der letzten 30 Jahre: Da die meisten Vereine in den ersten beiden Ligen finanzkräftiger waren, sind und sein werden, sind Spieler von Hrgotas Klasse kaum dauerhaft zu halten. Der Angreifer ließ am Samstag offen, ob er kommendes Wochenende im Derby gegen den Club noch das Fürther Trikot tragen wird. Dass Trainer Schneider anschließend wacker betonte, er gehe genau davon aus, muss nicht viel heißen. Auch der Coach sagte anschließend, bis zum "Schließen des Transferfensters" bleibe wohl die Ungewissheit.

Dass das Match zwischen soliden, aber harmlosen Kielern und den in jeder Hinsicht überlegenen Fürthern remis endete, war dann jedenfalls sehr ungerecht. Zumal die Franken Nehmerqualitäten zeigten und nach dem Rückstand durch Kiels Timo Becker (29.) einfach so lange weiter drückten, bis das Spiel durch Timothy Tilman (76.) gedreht war. Dass kurz darauf ein Elfer verhängt wurde, den Kiels Alexander Mühling zum 2:2 nutzte: Künstlerpech (80.). Wobei man bei einem klaren Fürther Sieg nicht in den Genuss einer Aussage gekommen wäre, die eigentlich alles über das bemerkenswerte Selbstverständnis der Spielvereinigung sagt. Er spiele lieber "auf genau diese Art und Weise", sagte Green, "als schlechter zu spielen und trotzdem nur unentschieden".