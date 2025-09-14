Alle Fans im Sportpark Ronhof, die am Sonntag ein bisschen länger an der Wurstbude gebraucht hatten, kamen kurz nach Spielbeginn völlig verdutzt am Sitzplatz an: Hatte Kleeblatt-Coach Thomas Kleine tatsächlich vergessen, einen elften Spieler aufs Feld zu stellen? Exakt zwei Hände reichten zu diesem Zeitpunkt zum Durchzählen der Fürther Mannschaft. Nein, Kleine hatte sich nicht vertan – sondern Innenverteidiger Noah König verloren, und zwar ganz früh. König legte Kaiserslauterns Stürmer Faride Alidou nach einem Stockfehler in der ersten Spielminute ungestüm an der eigenen Strafraumkante um. Das Problem: König war letzter Mann, Schiedsrichter Richard Hempel zückte nach handgestoppten 27 Sekunden die früheste rote Karte in der Geschichte des deutschen Profifußballs. König, von Hoffenheim II gekommen und erstmals in der Startelf, war sich seiner Schuld bewusst, er trottete mit hängendem Kopf und ohne Gezeter in den Spielertunnel.

Der Vorzeige-Bärendienst des 22-jährigen König besiegelte früh das Schicksal der Fürther an diesem Fußball-Nachmittag: Das 0:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern war die zweite Heimpleite hintereinander ohne eigenes Tor für das Kleeblatt. Nach dem hollywoodreifen 5:4-Drama in Magdeburg vor und einem 2:1-Testspielsieg gegen Bundesligist Augsburg während der Länderspielpause war der Sonntagnachmittag ein bitterer Dämpfer. „Die rote Karte entscheidet fast alles“, klagte Innenverteidiger Philipp Ziereis nach dem Spiel. Einen Vorwurf wolle er seinem jungen Abwehr-Kollegen König aber auf keinen Fall machen: „Das passiert jedem mal, das ist überhaupt kein Problem. Daraus wird er lernen.“

Eine knappe halbe Stunde hielt die grün-weiße Abwehr nach dem Platzverweis, ehe die Roten Teufel aus der Pfalz erstmals zuschlugen: Nach schöner Kombination über Alidou und Paul Joly schob Naatan Skyttä den Ball zum 0:1 ins leere Tor (33.). Weitere nennenswerte Chancen erarbeiteten sich die Gäste kaum, die dezimierte Defensive der Fürther hielt weitestgehend stand. „Ich finde, wir haben es eigentlich ganz gut organisiert, wenig zugelassen. Hintenraus gehen uns dann die Kräfte aus“, befand Abwehrchef Ziereis.

Im Angriff allerdings hingen die Fürther Torgaranten der bisherigen Saison, Noel Futkeu und Felix Klaus, in der Luft. Vor allem Futkeu versuchte mehrfach, wild gestikulierend seinen Mitspielern Offensiv-Anweisungen zuzuwedeln, ohne Erfolg. Die beste Chance hatte Kapitän Branimir Hrgota kurz vor der Pause: FCK-Keeper Julian Krahl lenkte seinen Freistoß über die Latte (44.).

Die leisen Hoffnungen zerschlagen sich binnen sechs Minuten

Die Gastgeber kamen gut aus der Kabine, Aaron Keller setzte den Ball nach schöner Ablage von Futkeu knapp übers Tor (49.). Doch die leisen Hoffnungen, trotz Unterzahl noch etwas Zählbares gegen den DFB-Pokalfinalisten von 2024 mitzunehmen, zerschlugen sich binnen sechs Minuten. FCK-Stürmer Ivan Pratijn setzte einen Kopfball zunächst sehenswert zum 0:2 unter die Latte (58.), kurz darauf bat der Kroate gleich drei Fürther Verteidiger zum Tanz im Strafraum und schob lässig zum 0:3 ein (64.). Es waren die Gegentore 13 und 14 in dieser Saison für die Spielvereinigung, kein Team der zweiten Liga hat mehr.

Bei beiden Gegentoren offenbarte die Kleeblatt-Defensive erneut ihre offensichtlichen Schwächen der bisherigen Saison. Bei seinem Kopfballtor stand Pratijn sträflich allein, seinen zweiten Streich konnten weder Gian-Luca Itter noch Marco John oder Mathias Olesen verhindern. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Gegentore zu einfach bekommen. Das ist kein Problem der Unterzahl gewesen“, kritisierte Jannik Dehm die Fürther Leistung nach der Pause. Man habe als Mannschaft besser verteidigen müssen. Kleine stimmte seinem Rechtsverteidiger zu: „Dass wir so drei Gegentore kriegen, das ärgert uns sehr.“

Ihr Gesicht wahrte seine Mannschaft dennoch: Immerhin ließ sie das Spiel nicht vollends aus der Bahn laufen. Das Ziel sei es gewesen, trotz der frühen roten Karte keinen Stürmer vom Platz zu nehmen, um sich „nicht einzuigeln“, erklärte Fürths Coach. Ende Oktober begrüßt die Spielvereinigung Kaiserslautern erneut am Ronhof – dann in der zweiten Runde des DFB-Pokals. „Da können wir hoffentlich ein Elf-gegen-Elf bis zum Schluss durchspielen“, blickte Thomas Kleine leicht schmunzelnd voraus.