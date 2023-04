Dank an den Retter: Kevin Kraus herzt Philipp Hercher (rechts) wegen des Ausgleichstors für Kaiserslautern in der Nachspielzeit.

Der 1. FC Heidenheim hat einen ebenso unerwarteten wie spektakulären Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der FCH führte beim 1. FC Kaiserslautern 2:0 und bekam in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zugesprochen - doch keine vier Minuten später stand es 2:2, eine kleine Erinnerung an frühere Zeiten, warum der Betzenberg über Jahrzehnte gefürchtet war. Der Vorsprung des Tabellenzweiten Heidenheim auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz beträgt damit weiter einen Punkt. Und von hinten nähert sich ein weiterer Konkurrent: Der FC St. Pauli kann derweil durch den Ausbau seiner Erfolgsserie noch in das Aufstiegsrennen eingreifen.

Die beste Rückrundenmannschaft des Unterhauses feierte gegen Abstiegskandidat Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0) den neunten Sieg im neunten Spiel unter ihrem Trainer Fabian Hürzeler und rückte auf Rang vier vor. Gleichzeitig stellten die Hamburger einen Zweitliga-Rekord auf. St. Pauli benötigte für die Fortsetzung des Laufs ein Eigentor von Prince Owusu (23.). Bei nur noch sechs Punkten Rückstand auf den drittplatzierten Stadtrivalen HSV hat der auf eigenem Platz weiter unbesiegte Kiez-Klub den Relegationsrang halbwegs in Sichtweite - in drei Wochen steht das Derby an.

In Kaiserslautern sorgte in einem Kampfspiel vor 41 543 Zuschauern wieder einmal Torjäger Tim Kleindienst für die Führung der Heidenheimer. Der Stürmer erzielte in der 53. Minute sein 20. Saisontor. Der Ex-Lauterer Florian Pick (75.) erhöhte sehenswert aus der Distanz. Kleindienst setzte dann aber den Elfmeter an den Pfosten, Nicolas de Preville verkürzte (90.+3). Quasi mit dem Abpfiff traf Philipp Hercher (90.+5) zum Ausgleich. Durch den verschossenen Elfmeter der Gäste "kam nochmal ein Funken", sagte Lauterns Trainer Dirk Schuster: "Wir sind volles Risiko gegangen und haben gesagt: 'Scheiß egal jetzt!' Das kann auch in die Hose gehen. Aber so war es die richtige Entscheidung, dass wir so offensiv gewechselt haben."

Heidenheims Trainer Frank Schmidt bilanzierte: "Wenn du den Elfmeter nicht machst und Kaiserslautern - egal, wie lange noch zu spielen ist - das 1:2 erzielt, ist alles möglich, gerade hier am Betze. Sehr bitter für uns, aber es wirft uns nicht um." Zum Vorwurf, Heidenheim habe nicht gut gespielt, sagte Schmidt: "Wir sind nicht der FC Barcelona, der den 1. FC Kaiserslautern schwindelig spielt."