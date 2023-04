Angriff des Erzrivalen abgewehrt, den Aufstieg wieder fest im Visier: Der Hamburger SV hat die Big Points in einem stimmungsvollen und wilden 109. Stadtderby am Freitagabend gegen den FC St. Pauli geholt. Das Team von Trainer Tim Walter besiegte den Kiez-Klub im heimischen Volkspark mit 4:3 (1:1) und schob sich in der 2. Liga auf den zweiten Platz vor. Manolis Saliakas (36.) ließ St. Pauli zunächst vom Auswärtssieg träumen. Doch erst erzielte Jonas David per Traumtor aus 25 Metern kurz vor der Pause (44.) den Ausgleich. Dann drehten Bakery Jatta (48.) und Moritz Heyer (52., ) per Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel die Partie. St. Pauli, 2023 das bis dato beste Team im deutschen Profifußball, kam durch Elias Saad (71.) noch einmal heran. Doch ein Eigentor von Jakov Medic (78.) stellte den Zwei-Tore-Vorsprung für den HSV wieder her. Der postwendende Anschlusstreffer durch Jackson Irvine (79.) fiel nicht mehr ins Gewicht. Damit dürften die zarten Aufstiegsträume St. Paulis wohl beendet sein. Der Vorsprung der Rothosen auf den Stadtrivalen beträgt nun neun Punkte. Tabellenführer Darmstadt 98 besiegte Karlsruhe mit 2:1.