Moussa Sylla trifft wieder – und hat Schalke 04 vorerst an die Tabellenspitze der 2. Fußball -Bundesliga geschossen. Im Spitzenspiel bei Hannover 96 gewann das Team von Trainer Miron Muslic dank einer furiosen Anfangsphase und eines Doppelpacks seines Stürmers (3./14.) mit 3:0 (2:0) – und feierte damit bereits den siebten Saisonsieg im neunten Spiel. Die Niedersachsen dagegen befinden sich nach ihrem Traumstart weiter im Abwärtstrend.Er sei „super stolz auf die Mannschaft“, sagte S04-Kapitän Kenan Karaman nach dem Spiel bei Sky: „3:0, das ist schon ein Statement. Wir haben zwei schwierige Jahre hinter uns, im Moment können wir das genießen. Der Zusammenhalt ist mega, es ist eine gewisse Freundschaft unter den Jungs. Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber wir müssen auf dem Boden bleiben und weiter hart arbeiten.“

687 Minuten hatte Sylla nach seinem bislang einzigen Saisontor am ersten Spieltag auf einen Treffer warten müssen, stand zuletzt in der Kritik – und genoss dennoch stets das Vertrauen von Muslic. Entsprechend emotional jubelte der Nationalstürmer Malis über die Erlösung. Sommer-Neuzugang Christian Gomis (85.) sorgte mit seinem Debüttreffer für die Entscheidung. S04, das mit nur fünf Gegentreffern zudem die beste Defensive der Liga stellt, bleibt mindestens bis Sonntag Tabellenführer. Dann kann die SV Elversberg mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder vorbeiziehen.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie vertraute Muslic auf seine Startelf vom 2:1 bei Arminia Bielefeld. Die Fans dürften vom Aufstieg träumen, „ich bleibe demütig und genieße leise den Moment“, hatte Karaman vor dem Duell mit seinem einstigen Klub betont. Hannover wiederum wollte nach nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen zurück in die Erfolgsspur. Spektakel war vor 49 000 Zuschauern, darunter mehr als 10 000 Schalkern, ohnehin vorprogrammiert, keines der bisherigen 86 Duelle hatte torlos geendet. S04 presste hoch an, eroberte den Ball am gegnerischen Sechzehner – und Sylla vollendete mit einem feinen Schlenzer ins lange Eck. Beim 2:0 musste der 25-Jährige, der im Sommer schon mit einem Wechsel geliebäugelt hatte, nach einer Flanke am zweiten Pfosten nur noch einköpfen.

Hannover zeigte sich kurz geschockt, lief dann aber an. Zweimal landete der Ball sogar im Netz, sowohl Mustapha Bundu (16.) als auch Hayate Matsuda (34.) standen zuvor aber im Abseits. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber Pech, als Schiedsrichter Martin Petersen nach langer Ansicht der TV-Bilder nicht auf Handspiel von Schalkes Vitalie Becker und damit Elfmeter für 96 entschied. Ein weiteres Mal lief bereits die Torhymne, doch Bundus Abschluss landete im Außennetz (64.). Dann machte Gomis nach einer Ecke alles klar.