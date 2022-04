Jeder gegen jeden: Warum die 2. Liga so spannend ist

Schalker Jubel gegen Heidenheim: Und plötzlich ist S04 Tabellenführer in der 2. Liga.

Von Philipp Selldorf, Thomas Hürner und Jonas Beckenkamp

Wie unterschiedlich spannend es im Fußball zugehen kann, lässt sich derzeit an den beiden obersten deutschen Ligen beobachten. In der Bundesliga steht wie immer der FC Bayern über allen und wird bald seine x-te Meisterschaft hintereinander holen, in der zweiten Liga ist es dagegen richtig aufregend. Aktuell heißt der Tabellenführer Schalke 04, dahinter befindet sich punktgleich Werder Bremen, gefolgt von St. Pauli, Darmstadt und dem 1. FC Nürnberg.

Sich dieses Rennen Woche für Woche anzuschauen, macht Spaß - es sei denn, man hält es mit dem HSV, der wohl erneut den Aufstieg vergeigt. In dieser Ausgabe von "Und nun zum Sport" heißen die Experten Philipp Selldorf, SZ-Reporter im Fußballwesten, und Thomas Hürner, der den Norden im Blick hat. Sie erklären Moderator Jonas Beckenkamp, warum die 2. Liga vor einem fast schon wahnsinnigen Endspurt steht.

Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps.

