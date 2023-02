Tomas Oral kehrt auf die Trainerbank zurück und übernimmt den abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Die Verantwortlichen des Tabellenletzten präsentierten den 49-Jährigen am Montag als Nachfolger von Alois Schwartz, der tags zuvor nach der 0:3-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC freigestellt worden war. "Tomas Oral konnte uns in kurzer Zeit von seiner Spielidee überzeugen. Deshalb sind wir sicher, mit ihm den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die Trendwende schnell einzuleiten und somit den Klassenerhalt zu sichern", sagte Präsident Jürgen Machmeier. Oral arbeitete bis Juni 2021 für den FC Ingolstadt. Zuvor trainierte er unter anderem den KSC und den FSV Frankfurt. Dort lernte er Sandhausens Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca kennen. Schon bei vergangenen Trainersuchen galt Oral als aussichtsreicher Kandidat beim SVS. Mit seinem neuen Verein trifft Oral im ersten Spiel am Samstag (13 Uhr/Sky) auf den 1. FC Nürnberg. Auch die Franken haben am Montag im bisherigen Sportvorstand Dieter Hecking einen neuen Coach vorgestellt.