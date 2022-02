Der 1. FC Nürnberg kommt nach der Winterpause einfach nicht in Tritt: Nach der blamablen 0:5-Heimniederlage zuletzt gegen Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt setzte es am Samstag beim Karlsruher SC ein 1:4 (1:1) - die dritte Pleite in den bisherigen vier Partien 2022. Dabei hatte Johannes Geis den Club durch einen Freistoß sogar in Führung gebracht (29.), doch Philipp Hofmann drehte das Spiel mit Toren vor und nach der Pause (39., 59.). Anschließend verloren die Nürnberger völlig den Faden und kassierten weitere Gegentore durch Benjamin Goller (55.) und Marvin Wanitzek (90., Foulelfmeter). FCN-Trainer Robert Klauß war nach dem Spiel bemüht, Ruhe zu bewahren. "Wir haben diese Phasen schon erlebt." Man müsse jetzt "stark bleiben, groß bleiben und unsere Arbeit machen". Torschütze Geis ärgerte sich über den Leistungsabfall nach dem 1:2: "Danach brechen wir ein. Das müssen wir aufarbeiten. Das geht nicht." Coach Klauß bilanzierte beinahe trotzig: "Nach wie vor spielen wir eine gute Runde."