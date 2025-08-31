Der 1. FC Kaiserslautern hat im Sonntags-Südwestderby der zweiten Liga einen Last-Minute-Sieg gegen Darmstadt gefeiert und damit eine Diskussion um Trainer Torsten Lieberknecht verhindert. Die Pfälzer gewannen nach Rückstand sehr spät noch 3:1 (0:1) und gehen nun mit sechs Punkten aus vier Spielen als Tabellenneunter in die Länderspielpause. Lieberknecht, der von 2021 bis 2024 die Darmstädter trainierte, kann somit wohl vorerst in Ruhe beim FCK weiterarbeiten. Isac Lidberg brachte die Darmstädter in der 62. Minute in Führung. In einer hoch emotionalen Schlussphase drehten dann Naatan Skyttä (84.), Faride Alidou (90.+1) und Tobias Raschl (90.+6) die Partie und versetzten damit die meisten der 47722 Zuschauern auf dem Betzenberg in Ekstase.