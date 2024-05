Am Montag gaben die Kölner bekannt, dass der Vertrag von Schultz nicht verlängert werde: „Wir haben uns in der vergangenen Woche bewusst sehr viel Zeit genommen, um mit Timo die Rückrunde aufzuarbeiten und jeden Stein umzudrehen. Im Ergebnis waren wir übereinstimmend der Ansicht, dass wir in die mit großen Herausforderungen einhergehende Zweitligasaison mit neuen Impulsen im Trainerteam starten müssen“, wurde Geschäftsführer Keller zitiert. Schultz, 46, pflichtete ihm in der offiziellen Klubmitteilung bei: „Da wir unser großes Ziel Klassenerhalt nicht erreicht haben, (...) ist es konsequent und richtig, dass jemand anderes einen Neuanfang startet.“

Der frühere Trainer des FC St. Pauli und FC Basel hatte in 18 Spielen mit Köln nur drei Siege geschafft. Kritiker monierten die mangelnde spielerische Weiterentwicklung – und dass auch Schultz dem Team keine Siegermentalität vermitteln konnte. Auch die Co-Trainer André Pawlak und Kevin McKenna verlassen den Klub. Wer neuer Chefcoach in Köln wird, ist offen: „Wir haben Zeit bis zum Trainingsauftakt am 21. Juni“, sagte Vizepräsident Eckhard Sauren dem Express. Die Nachfrage, welchen Trainertypen Köln denn bräuchte, beantwortete Sauren unerwartet forsch: „Einen, der uns schnellstmöglich in die erste Liga bringt.“

Die Bundesliga dürfte für Köln aber vorerst Wunschdenken sein, zu groß sind die personellen Sorgen. Dem neuen Trainer steht eine schwierige Aufgabe bevor, mehrere Leistungsträger werden nach dem Abstieg gehen. Abwehrchef Jeff Chabot und Sturmtalent Justin Diehl wechseln zum VfB Stuttgart – und das größte Kölner Problem: Neue Spieler dürfen wegen der weiterhin geltenden Transfersperre des Weltverbands Fifa frühestens im Winter geholt werden.

Beim FCK soll Anfang die Nachfolge von Funkel antreten

Schon einen Schritt weiter in der Trainersuche ist offenbar der 1. FC Kaiserslautern. Wenige Tage nach der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal-Finale gegen Leverkusen stehen die Pfälzer vor der Verpflichtung von Markus Anfang. Nach übereinstimmenden Medienberichten vom Montag soll Anfang, 49, die Nachfolge von Routinier Friedhelm Funkel antreten, der den FCK in seiner kurzen Amtszeit vor dem Abstieg bewahrt und ins Pokalendspiel geführt hatte. Anfang musste zuletzt beim Drittligisten Dynamo Dresden gehen, nach einer schwachen Rückrunde wurde er dort im April beurlaubt.

Detailansicht öffnen Markus Anfang (hier noch als Trainer bei Holstein Kiel) soll nun den FCK übernehmen. (Foto: dpa)

Anfang, früher auch Trainer in Köln und Bremen, hatte während der Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt. Wegen eines gefälschten Impfausweises verurteilte ihn 2022 das Amtsgericht Bremen zu einer Geldstrafe, zudem erteilte ihm das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zwischenzeitlich ein Berufsverbot. Nun soll er in Kaiserslautern das schwere Erbe von Funkel antreten, der nach dem Pokalendspiel der sportlichen Leitung des Klubs wohlwollend kritische Ratschläge mit auf den Weg gab.

Einen neuen Sportvorstand hat dem Vernehmen nach der 1. FC Nürnberg gefunden. Nach der Trennung von Dieter Hecking soll laut Bild-Zeitung nun der langjährige Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, Joti Chatzialexiou, das Führungsamt beim „Club“ übernehmen. Der 48-Jährige habe den Aufsichtsrat des fränkischen Zweitligisten überzeugt, hieß es, er soll in Nürnberg einen Vertrag bis 2027 erhalten. Hecking war in Nürnberg von 2009 bis 2012 Trainer und seit Sommer 2020 Sportvorstand gewesen. Nach einer sportlich nicht zufriedenstellenden Saison (Platz zwölf) kam es zur Trennung.