Ein zweiter Treffer gelang dem Bundesliga-Absteiger, der im ersten Pflichtspiel mit dem neuen Trainer Gerhard Struber einen Fehlstart hinlegte, nicht mehr. Der HSV hingegen holte die ersten drei Punkte auf seiner erneuten Mission Aufstieg. „Wir wollen aufsteigen. Das ist ein klares Ziel. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Weil es auch gar nicht anders geht an dem Standort“, hatte Baumgart gesagt.

Für den 52-Jährigen war es kein Spiel wie jedes andere - bis Ende 2023 war Baumgart noch Trainer des FC. In der Domstadt war er zum Publikumsliebling geworden. Während Baumgart auf dem Platz von Beginn an eine temporeiche Partie beider Mannschaften sah, war die Kulisse auf den Rängen in dem ausverkauften Kölner Stadion bundesligareif. „Wir hätten, glaube ich, 100.000 Tickets für das Spiel verkaufen können“, hatte Kölns Lizenz-Chef Thomas Kessler gesagt.

Lemperle vergibt vor der Pause eine Großchance

Der FC startete stark. Erst setzte Dejan Ljubicic den Ball freistehend über das HSV-Tor (3.). Wenige Augenblicke später vertändelte Hamburgs Miro Muheim den Ball an Ljubicic, dessen Hereingabe Denis Huseinbasic aber aus aussichtsreicher Position nicht verwerten konnte (4.). Auf der anderen Seite lud ein Patzer von Urbig den HSV zum 1:0 ein. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die SpVgg Greuther Fürth spielte, konnte einen eigentlich harmlosen Schuss von Jean-Luc Dompé nicht festhalten. Den Abstauber nutzte Königsdörffer, der anstelle des verletzten Robert Glatzel im Angriff auflief.

Die Kölner mussten sich nach dem Rückstand erst einmal ein wenig schütteln, wirklich zwingende Chancen erspielte sich die Struber-Elf nicht. Deutlich geradliniger agierten die Rothosen: Nach einer perfekten Flanke von Zugang Adam Karabec köpfte Königsdörffer den Ball an die Latte. Den Nachschuss versenkte er dann. Kurz vor der Pause hatte der FC die Riesengelegenheit zum Anschlusstreffer, Angreifer Tim Lemperle scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am starken HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes, der den an einer Lungenentzündung erkrankten Matheo Raab überragend vertrat.

Nach der Halbzeit wurde die Partie deutlich umkämpfter. Gefährliche Torchancen gab es nur noch selten, was auch an einigen Ungenauigkeiten beider Teams lag. Wie aus dem Nichts erzielte Maina den Anschlusstreffer. Die Schlussphase mit mehreren Minuten Nachspielzeit wurde dann noch mal spannend.