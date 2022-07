Von Stefan Galler

Eine desaströse Zweitliga-Rückrunde hatte der SSV Jahn Regensburg im Frühjahr hingelegt: Lediglich zwölf Punkte holte das Team von Trainer Mersad Selimbegovic in 17 Spielen, zum Glück für die Oberpfälzer hatten sie vor dem Winter ein ausreichend dickes Punktepolster in ihren Bau gebracht, sodass es zum Klassenverbleib reichte. Als dann in der Sommerpause viele verdiente Spieler wie Max Besuschkow (Hannover), Erik Wekesser (Nürnberg), Sarpreet Singh (zurück zu Bayern II) oder Torwart Alexander Meyer (Dortmund) den Klub verlassen hatten, machten nicht wenige Beobachter den Jahn als Abstiegskandidaten aus.

Doch nach zwei Spieltagen in der neuen Saison sieht alles ganz anders aus: Dem 2:0-Auftakterfolg gegen Darmstadt ließ Regensburg am Sonntag bereits das zweite Ausrufezeichen folgen, einen 3:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld. Nun thronen die Oberpfälzer sogar an der Tabellenspitze. Das Ergebnis sei "am Ende einen Ticken zu hoch" gewesen, sagte Selimbegovic. "Aber das nehmen wir gerne, weil wir wissen, dass jedes Tor in dieser Liga Bedeutung haben kann."

Bielefeld vergibt zwei gute Chancen - und Regensburg kontert erfolgreich

Auch auf der Alm trauerten die Menschen vor der Partie, nicht nur um Uwe Seeler, sondern auch um den ebenfalls verstorbenen Ole Wolff vom Bielefelder Fan-Projekt. Anschließend tat sich vor allem die Arminia schwer, ins Spiel zu kommen, während Regensburg durch Leon Guwaras Schuss, der knapp am Tor vorbei sauste, seine erste Chance hatte (6.). Keine zwei Minuten später hätte Andreas Albers beinahe von einem kapitalen Fehler des Arminia-Torwarts Stefanos Kapino profitiert, zielte jedoch am leeren Tor vorbei. Danach neutralisierten sich beide Teams, ehe der Jahn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eiskalt zuschnappte: Eine perfekte Flanke von Nicklas Shipnoski von der rechten Seite köpfelte Kapitän Benedikt Gimber hoch über Kapino hinweg ins Tor.

Nach der Pause war Bielefeld drauf und dran, auszugleichen, doch Janni Serra vergab gleich zwei gute Chancen innerhalb von 60 Sekunden (52./53.). Und Regensburg konterte erfolgreich, nach Zuspiel von Benedikt Saller erhöhte Maximilian Thalhammer mit seinem Schuss durch die Beine von Verteidiger Oliver Hüsing auf 2:0 (56.). Wie schon das 1:0 sei auch dieser Treffer "genau zum richtigen Zeitpunkt" gefallen, sagte Selimbegovic. In der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Minos Gouras, der einen missglückten Rückpass von Guilherme Ramos nutzte, den Schlusspunkt.