Dem Tabellenletzten gelingt gegen Dresden der zweite Saisonsieg. Antonitsch trifft schon in den ersten Sekunden der Partie in die Maschen.

Das Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm ein Lebenszeichen gesendet. Gegen Dynamo Dresden gelang nach zwölf Spielen ohne Sieg durch das 3:0 (2:0) wieder ein Dreipunkteerfolg. Nico Antonitsch traf schon in der ersten Spielminute zum Führungstor für Ingolstadt.

Ein Eigentor von Kevin Ehlers (17.) führte zum 2:0 für den Tabellenletzten. Vorausgegangen war ein Kopfball von Stefan Kutschke, der mit Ehlers Hilfe den Ball über die Torlinie bugsierte. Filip Bilbija (86.) traf nach Videobeweis zum Endstand. Im ersten Spiel hatte Rehm den FCI vor Wochenfrist zum 1:2 gegen Hannover 96 geleitet. "Viele Dinge, die der Trainer uns mitgegeben hat, wurden von uns umgesetzt. Es ist aber noch ein langer, langer Weg", sagte Kutschke. Der Erfolg gegen Dynamo war erst der zweite Saisonsieg für den Aufsteiger, der immer noch sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16 aufweist. Die Dresdner sind trotz der Niederlage weiterhin im gesicherten Mittelfeld platziert.

Der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Heidenheim haben sich im Aufstiegsrennen der 2. Liga mit Siegen zum Jahresabschluss in Stellung gebracht. Die Franken gewannen am 18. Spieltag bei Erzgebirge Aue dank eines Dreierpacks von Nikola Dovedan mit 3:1 (2:1). Mit 30 Punkten aus 18 Spielen beendet der Club die erste Saisonphase somit überraschend stark.

Der SC Paderborn verlor 1:2 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Für Heidenheim war es der erste Sieg überhaupt gegen Paderborn. Nach Toren von Patrick Mainka (64.) und Tim Kleindienst (81.) bei einem Gegentreffer durch Jonas Carls (65.) kann sich Heidenheim mit nun 30 Punkten im neuen Jahr durchaus Aufstiegshoffnungen machen.

Bereits am Freitag war das Jahr für den souveränen Spitzenreiter FC St. Pauli mit einem überraschenden 0:3 (0:3) beim Nord-Rivalen Holstein Kiel zu Ende gegangen. "Ich habe mich natürlich geärgert, aber ich werde trotzdem ein frohes Fest haben, da die Gesamtlage gut ist", sagte Erfolgstrainer Timo Schultz. Das Team von Trainer Christopher Preußer verlor am Freitag 0:1 (0:1) gegen den Drittletzten SV Sandhausen und könnte im schlechtesten Fall damit am Sonntag noch auf Rang 15 zurückfallen.