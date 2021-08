2. Bundesliga:Der HSV verzagt in Heidenheim

Der Hamburger SV bleibt auch in seinem mittlerweile vierten Versuch, in die Bundesliga zurückzukehren, weiter hinter den Erwartungen zurück. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter kam am Samstag beim 1. FC Heidenheim nicht über ein 0:0 hinaus. Damit setzte der Zweitliga-Aufstiegsaspirant seinen dürften Saisonstart fort und verpasste den möglichen Sprung auf Rang sechs.

Holstein Kiel hat derweil den ersten Saisonsieg gefeiert und die Rote Laterne des Tabellenletzten an Gegner Erzgebirge Aue abgegeben. Die Störche setzten sich mit 3:0 (2:0) durch. Finn Porath (29.) zeichnete für das verdiente Führungstor verantwortlich, der Ex-Hamburger und -Münchner Fiete Arp (37.) erhöhte auf 2:0. Joshua Mees (81.) war Schütze des dritten Holstein-Tores. Kiel war mit drei 0:3-Pleiten in die Saison gestartet. Aue kassierte nach drei Unentschieden in den ersten drei Saisonpartien die zweite Pleite in Folge und rutschte auf den letzten Platz ab.

Kiel, als Tabellendritter der vergangenen Saison Teilnehmer an der Relegation zur Bundesliga gegen den 1. FC Köln, wirkte reifer in der Spielanlage und dominierte die Begegnung. Zuletzt hatte es durch ein 2:2 bei Fortuna Düsseldorf schon den ersten Punktgewinn und das erste Lebenszeichen gegeben. Aue war die Verunsicherung nach dem verpatzten Saisonstart anzumerken. Bei den Sachsen lief nicht viel zusammen, die Mannschaft agierte mit wenig Spielfreude und zu statisch.

Darmstadt 98 hat indessen seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Gegen Hannover 96 gab es am fünften Spieltag einen überlegenen 4:0 (2:0)-Erfolg. Luca Pfeiffer (21.) erzielte das Führungstor für die Lilien, Phillip Tietz (45.+1) erhöhte. Vorausgegangen war ein herrlicher Sololauf von Pfeiffer. Das 3:0 erzielte Fabian Schnellhardt (70.), für den Endstand sorgte Luka Krajnc per Eigentor. In der 66. Minute verschoss der Hannoveraner Florent Muslija einen Handelfmeter und scheiterte an Torwart Marcel Schuhen. Damit holten die Hessen sieben Punkte aus den letzten drei Spielen.

Die Gäste aus Niedersachsen mussten nach dem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) am vergangenen Wochenende hingegen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Unter der Woche hatte 96 Torjäger Marvin Ducksch zu Bundesliga-Absteiger Werder Bremen transferiert, dafür aber in Innenverteidiger Krajnc sowie die Mittelfeldspieler Gael Ondoua und Tom Trybull verpflichtet. Von den drei Neuen stand allerdings nur Krajnc, mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, im Kader gegen die Darmstädter.