16. August 2019, 21:19 Uhr 2. Liga HSV an der Tabellenspitze

Die Norddeutschen siegen in der 2. Liga gegen Bochum - Nürnberg verliert. Frankfurt gewinnt den Saisonauftakt in der Frauen-Bundesliga.

Meldungen im Überblick

2. Bundesliga, HSV: Der Hamburger SV hat sechs Monate nach seiner letzten Tabellenführung zumindest vorläufig wieder die Spitze in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen gewannen am Freitagabend gegen den VfL Bochum 1:0 (0:0) und verfügen nach drei Partien über sieben Punkte.

Das Tor erzielte der Ex-Bochumer Lukas Hinterseer in der 60. Minute. Dagegen verfügen die Bochumer nach drei Spielen lediglich über einen Zähler.

Der 1. FC Nürnberg hat dagegen den nächsten Rückschlag erlitten. Der Bundesliga-Absteiger verlor am Freitag beim SV Sandhausen nach einer in der ersten Halbzeit erschreckend schwachen Leistung verdient mit 2:3 (1:2) und kassierte die zweite Saisonniederlage. Nachdem Mario Engels (25. Minute) und Kevin Behrens (35.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatten, glichen Sebastian Kerk (45.) und Asger Sörensen (70.) zwischenzeitlich aus. Doch der eingewechselte Philipp Türpitz schoss Sandhausen kurz vor dem Ende noch zum Sieg (89.).

Fußball, Frauen-Bundesliga: Der 1. FFC Frankfurt hat das Auftaktspiel der 30. Saison in der Frauenfußball-Bundesliga gegen Turbine Potsdam knapp gewonnen. Im Duell der Altmeister setzten sich die Hessinnen am Freitagabend knapp mit 3:2 (2:1) durch. Die eingewechselte Shekiera Martinez drückte einen vom Pfosten abgeprallten Ball in der 80. Minute zum Sieg für Frankfurt ins Netz.

Unter den Augen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gingen die Gastgeberinnen durch einen von Laura Feiersinger verwandelten Foulelfmeter (6.) sowie ein Kopfballtor von Tanja Pawollek (17.) schon in der Anfangsphase zweimal in Führung. Lara Prasnikar (14./50.) glich jeweils für Potsdam aus. Pech hatte für die Gäste Sophie Weidauer, deren abgerutschte Flanke sich in der Schlussphase gefährlich aufs Tor senkte, aber von Torhüterin Bryan Heaberlin gerade noch mit den Fingerspitzen an die Latte gelenkt wurde.