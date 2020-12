Meldungen im Sportticker

2. Liga, Kiel: Mit dem fünften Sieg nacheinander kann Holstein Kiel die Weihnachtsfeiertage als Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga genießen. Die seit acht Spielen unbesiegten Kieler gewannen am letzten Spieltag im Jahre 2020 am Sonntag mit 2:0 (0:0) beim abstiegsgefährdeten SV Sandhausen und bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze mit 28 Punkten aus. Der am Montagabend beim Karlsruher SC geforderte Hamburger SV (23) kann den Spitzenreiter nicht mehr einholen.

In der Spitzengruppe festgesetzt hat sich auch Fortuna Düsseldorf (23) mit vier Siegen am Stück. Die Rheinländer gewannen beim FC St. Pauli mit 3:0 (1:0) und liegen punktgleich mit dem Drittplatzierten auf Rang fünf. Der 1. FC Nürnberg schaffte mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Erzgebirge Aue den Sprung auf Rang sieben.

Frauenfußball, FC Bayern: Zwölf Spiele, zwölf Siege: Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga weiter ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer deklassierte den SC Sand zum Rückrundenauftakt mit 8:0 (3:0). Stürmerin Klara Buhl brachte die Münchnerinnen bereits in der 6. Minute in Führung, nach einem Eigentor von Sands Michaela Brandenburg (29.) und einem Treffer von Sydney Lohmann (41.) war die Partie bereits vor der Pause entschieden. Die weiteren Treffer erzielten Marina Hegering (53.), Lea Schüller (58.), Linda Dallmann (66.), Simone Laudehr (85.) und erneut Lohmann (86.). Double-Gewinner VfL Wolfsburg setzte sich in einer Neuauflage des Pokalfinales bei der SGS Essen mit 2:0 (1:0) durch und hält den Abstand auf den Spitzenreiter bei fünf Punkten.

Nordische Kombination: Vinzenz Geiger hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und damit ein perfektes Wochenende gekrönt. Nach einem Sprung von der Normalschanze und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf gewann der 23 Jahre junge Oberstdorfer am Sonntag in Ramsau am Dachstein vor Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hatte sich schon am Samstag nur Geiger geschlagen geben müssen. Rang drei belegte diesmal Fabian Rießle. Das starke deutsche Teamergebnis komplettierten Eric Frenzel auf Rang sechs und Manuel Faißt als Siebter.

Ski alpin: Alexander Schmid hat als Siebter beim Riesenslalom-Klassiker von Alta Badia ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Der Allgäuer legte auf der Traditionsstrecke "Gran Risa" eine beeindruckende Aufholjagd hin und machte im Finale noch elf Plätze gut. Von Tagessieger Alexis Pinturault (Frankreich) trennten Schmid letztlich nur 0,90 Sekunden, Stefan Luitz (+1,12) verbesserte sich um fünf Ränge und wurde Zwölfter. Hinter Pinturault, der seinen 31. Weltcup-Sieg feierte, fuhr der junge Norweger Atle Lie McGrath (0,07) sensationell auf Rang zwei. Dritter wurde Justin Murisier (Schweiz/0,24).

Ski alpin: Allrounderin Ester Ledecka hat das erste Super-G-Rennen der alpinen Ski-Saison in Val d'Isère gewonnen. Die Tschechin triumphierte in den französischen Alpen am Sonntag mit 0,03 Sekunden Vorsprung vor Super-G-Weltcupsiegerin Corinne Suter aus der Schweiz und der drittplatzierten Italienerin Federica Brignone (+ 0,35). Es ist der erste Weltcupsieg für Ledecka im Super-G; 2018 hatte sie in dieser Disziplin Olympia-Gold gewonnen. Zudem feierte die 25-Jährige im Laufe ihrer Karriere bislang je 18 Weltcuperfolge und zwei WM-Titel auf dem Snowboard. Beste Deutsche in Val d'Isère am Sonntag war Kira Weidle (+ 2,28) auf Rang 23. Nadine Kapfer und Fabiana Dorigo kamen nicht ins Ziel.

Bundesliga, Bayer Leverkusen: Die Leverkusener sind zuversichtlich, dass Jungprofi Florian Wirtz (17) einen langfristigen Vertrag beim Werksklub unterschreiben wird. "Da ist noch nichts fix, aber wir wissen gegenseitig, was wir aneinander haben", sagte Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler bei Sky, "es ist alles eingetroffen, was wir uns erhofft haben und für ihn auch. Wir sind in guten Gesprächen." Vor Kurzem hatte Bayer die Verträge mit Moussa Diaby und Edmond Tapsoba (beide 21) langfristig ausgedehnt. Flügelstürmer Diaby hatte einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben, Innenverteidiger Tapsoba verlängerte sogar bis 2026. Auch bei Wirtz ist ein Kontrakt bis mindestens 2025 im Gespräch.

Bob: Zweierbob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich jagt weiter alle Rekorde. Erst verbesserte er seinen Bahnrekord in Innsbruck/Igls auf 51,04 Sekunden, 24 Stunden später siegte der Oberbärenburger mit Startrekord. Zusammen mit Anschieber Alexander Schüller egalisierte er am Sonntag die neun Jahre alte Bestmarke des Letten Oskars Melbardis von 4,96 Sekunden und siegte nach starken Fahrten erneut souverän vor dem Letten Oskars Kibermanis. Auf Rang drei fuhren zeitgleich die Bayern Johannes Lochner/Christian Rasp und die Thüringer Hans-Peter Hannighofer/Marcel Kornhardt. Es war für Weltcup-Debütant Hannighofer, der zuvor mit Issam Ammour Vierter wurde, die erste Podiumsplatzierung im Weltcup. Mit den Weltcupsiegen Nummer 43 und 44 fehlt Friedrich nur noch ein Sieg, um den zehn Jahre alten Rekord von André Lange zu egalisieren.

Rodeln: Felix Loch ist derzeit nicht zu bezwingen. Der dreimalige Rodel-Olympiasieger feierte bei seinem fünften Start am Sonntag in Winterberg den fünften Weltcupsieg des Winters. Auf der Bahn, die er in der vergangenen Saison wegen der widrigen Verhältnisse boykottierte und auf der er 2019 als Weltmeister seinen letzten großen Titel gewann, setzte sich der 31-Jährige vor Nico Gleirscher (Österreich) und Dominik Fischnaller (Italien) durch. Im Gesamtklassement führt Loch souverän vor seinem Teamkameraden Johannes Ludwig, der den Weltcup zuvor in Winterberg gewonnen hatte und diesmal Sechster wurde.