Marcel Rapp wird neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Rapp, 42, gilt als Überraschungskandidat, er kommt von der U19 des Bundesligisten TSG Hoffenheim und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Er folgt auf Ole Werner, der nach dem schwachen Saisonstart der Kieler zurückgetreten war. "Wir haben einen jungen, ambitionierten Trainer für uns gewonnen, dessen Spielidee und taktischer Ansatz sich mit unserer sportlichen Konzeption in vielen Bereichen deckt", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Rapp war einst selbst Profi und hat Erfahrung mit Nachwuchsmannschaften. Nach der Entlassung von Alfred Schreuder war er in Hoffenheim 2020 kurzzeitig Teil eines dreiköpfigen Interims-Trainerteams. Zuletzt hatte Kiel unter der Interimstrainer Dirk Bremser beim SC Paderborn gewonnen (2:1). An diesem Samstag empfängt Holstein den Aufsteiger Hansa Rostock.