An einem Abend, der nur wenigen Berlinern als eiskalt erinnerlich sein wird, hat Hertha BSC den teuersten Kader der zweiten Liga aus den Aufstiegsrängen verdrängt. Bei der vielbeachteten Rückkehr des einstigen Herthaners Fabian Reese siegte Hertha am Samstagabend gegen den VfL Wolfsburg 2:1 (2:0) – und festigte damit seinen Platz an der Spitze der Tabelle. Der jüngste Berliner Gassenhauer – „einhundert Punkte, Hertha BSC …“, gesungen nach der Melodie von „Sieben Tage lang“ einer niederländischen Band namens „Bots“ – bleibt damit auf unheimliche Weise aktuell. Auch wenn der Triumph der Berliner durch eine rote Karte gegen VfL-Verteidiger Santana (22.) begünstigt wurde und Wolfsburg in der Nachspielzeit einen Elfmeter hätte bekommen müssen – niemand wird sagen können, dass der Sieg unverdient gewesen wäre.

Er erfolgte in einem Spiel, das vor knapp mehr als 70 000 Zuschauern im Olympiastadion sehr früh die Attraktivität eines Derbys versprühte. Reese stellte umgehend klar, dass ihn die Umstände nicht schreckten. Dass er sein Dasein im Olympiastadion nicht im Schatten fristen wollte, sondern im Scheinwerferlicht. Seinen ersten Torschuss gab er nach nicht einmal einer Minute ab, den zweiten setzte er aus 17 Metern an die Querlatte – in Minute zwei. Er strich sich über das weiße Stirnband, auf dem das grüne Wolfsburg-Wappen zu sehen ist. Und er weitete die Pupillen in einer Weise, dass man meinen konnte, er sei einem Übermaß an Reizen ausgesetzt gewesen.

Im Scheinwerferlicht: Fabian Reese beim EInlauf ins Olympiastadion. Michael Taeger/Jan Huebner/Imago

Sie waren nicht nur, aber vor allem akustischer Natur. Er wurde ausgepfiffen, als die Mannschaftsaufstellungen verlesen wurden; ebenso bei jedem Ballkontakt. Sein Bewacher war Deyovaisio Zeefuik, der von der Kurve ohnehin geliebt wird. Wenn er sich im Zweikampf mit Reese behauptete, wurde er stärker bejubelt als Springsteen 1988 in Berlin-Weißensee. Eine Steigerung gab es rund um die 20. Minute. Genauer: Als Stürmer Sebastian Grönning einen sagenhaften Pass in die Tiefe von Niklas Kolbe erlief und dann am Strafraum von Cleiton Santana gefoult wurde.

Dem Augenschein nach war das ein klarer Elfmeter, gepaart mit einer Verwarnung für Santana. Wolfsburgs Kapitän Maxi Arnold, der schon vorher die Plaudertasche gemimt hatte, hielt es für unabdingbar, mit Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck in eine Fachdiskussion zu treten. Das dürfte den Videoschiedsrichter befeuert haben: Er schaltete sich ein – und führte ein Urteil herbei, das für Wolfsburg schlimmer war als die erste Instanz: Der Elfmeter wurde kassiert, weil das Foul ein paar Zentimeter vor dem Strafraum begangen worden war. Aber Santana sah Rot, Wolfsburg war nur noch zu zehnt.

VfL-Trainer Tobias Strobl gab seiner Mannschaft umgehend das Signal, sich mit einem Punkt zufriedenzugeben. Mittelstürmer Robert Glatzel wurde geopfert, damit Mathys Angély die Abwehr auffüllen konnte, der VfL stand danach tiefer als der Dollar in den ersten Tagen der Weltfinanzkrise in den Nullerjahren. Hertha kam mit brennender Geduld zu guten Chancen. Und kurz vor der Pause zu zwei Toren.

Bei beiden Treffern hatten Reese und Arnold entscheidende Nebenrollen. Vor dem 0:1 (44.) ließ Reese seinen Nachfolger Josip Brekalo auf der linken Seite gewähren, die Hereingabe landete bei Oluwaseun Adewumi, und der Österreicher setzte einen Drehschuss aus elf Metern ab, der von Arnold leicht abgefälscht wurde. Und vor dem 0:2 verlor Reese den Ball gegen Zeefuik. Der Niederländer startete sogleich auf der rechten Seite durch: Für Hertha war das ein Segen, weil Josip Brekalo sah, dass er Zeefuik in die Tiefe schicken konnte, und weil Reese nicht mehr hinterherkam. Auch nicht Arnold, der es für ratsam hielt, zur Unzeit zu pressen.

Reese ist vor allem dadurch wahrnehmbar, dass das Stadion pfeift

Strobl nahm ihn daraufhin vom Platz und wechselte für ihn den 10-Millionen-Euro-Stürmer Kento Shiogai ein. Er brauchte nur Sekunden, um sich auf der Anzeigentafel zu verewigen. Er löste sich im Berliner Strafraum von seinen desorientierten Gegenspielern – und erzielte mit einem Drehschuss den Anschlusstreffer zum 2:1 (46.). Es wirkte wie eine Art von übersinnlicher Strafe dafür, dass die Berliner in der Halbzeit ihren Sieg schon gefeiert hatten.

Nach dem 1:2 wirkte die Partie offener als in der ersten Halbzeit, eine Folge eines Wolfsburger Mutes, der augenscheinlich aus Verzweiflung erwuchs. Die besseren Chancen hatte Hertha: erst durch Paul Seguin – der in Wolfsburg ausgebildet wurde –, später rettete ein Wolfsburger Abwehrbein in einer Extremsituation. Adewumi hatte sich per Hackentrick an der Außenlinie durchgesetzt, war danach per Absatzkick von Jon Thorsteinsson bedient worden und hatte schließlich eine exzellente Hereingabe verantwortet.

Und Reese? War mit zunehmender Spieldauer nur noch wahrnehmbar, wenn das Publikum pfiff. Doch an der zweiten Saisonniederlage des gigantischen Aufstiegsfavoriten Wolfsburg änderte sich auch in einer turbulenten, zehnminütigen Nachspielzeit nichts mehr, obschon VfL-Torschütze Shiogai nach einem Foul von Niklas Kolbe einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Reese war der erste, der den Rasen verließ, mit hängenden Schultern – während ein Aufschrei des Sieges durch Berlin-Westend hallte.