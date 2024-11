Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2.Bundesliga am Sonntag mit 1:3 (0:2) bei der SV Elversberg verloren und es damit versäumt, sich an der Tabellenspitze abzusetzen. Im Parallelspiel misslang es dem Verfolger Karlsruhe seinerseits, mit Hannover nach Punkten gleichzuziehen. Im Heimspiel gegen Münster führte der KSC bis in die Nachspielzeit mit 1:0, ehe Münsters Lukas Frenkert doch noch der Ausgleich glückte (90.+2). Hannover indes geriet in Elversberg früh in Rückstand: Nach Elias Baums Führung (10. Minute) erhöhten Fisnik Asllani (45.+5) und Muhammed Damar (48.) für die SVE. Nicolo Tresoldis 1:3 (90.+1) kam zu spät.