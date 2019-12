2. Liga, Spieltag: Unter dem neuen Trainer Kenan Kocak löst sich Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga aus der Abstiegszone. Eine Woche nach dem 1:0 beim FC St. Pauli bezwang der abgestürzte Bundesliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit 3:2 (1:1) und kletterte nach dem ersten Heimsieg der Saison auf den zwölften Tabellenplatz. Der VfL Bochum liegt nach dem 1:3 (0:1) bei der SpVgg Greuther Fürth nur zwei Zähler vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt. Für die Westfalen endete eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage. Aufsteiger VfL Osnabrück ist nach dem 4:2 (1:2) bei Holstein Kiel bereits seit sieben Partien ungeschlagen und überraschend schon Tabellenfünfter.

Hannover geriet früh durch einen 25-Meter-Schuss von John-Patrick Strauß in Rückstand (16.). Dann traf 96-Kapitän Marvin Bakalorz zweimal per Kopf - einmal ins gegnerische (32.) und einmal ins eigene Tor (49.). Hendrik Weydandt (75.) und Genki Haraguchi (90.) drehten aber noch das Spiel zugunsten der Niedersachsen. Kocak hatte Mitte November die Nachfolge des gefeuerten Trainers Mirko Slomka angetreten.

Beim Fürther Führungstor halfen VfL-Torwart Manuel Riemann und das Glück kräftig mit. Der Bochumer Keeper konnte den Ball nach einer Hereingabe von Havard Nielsen nicht festhalten. Branimir Hrgota schoss Riemann an, der Ball sprang gegen seinen linken Fuß und von dort ins Tor (17.). Mit seinem neunten Saisontor gelang Silvere Ganvoula das 1:1 (70.). Hrgota (88.) und Jamie Leweling (90.+4) sicherten Fürth in den Schlussminuten noch den Sieg.

Kiel ging zweimal durch Janni-Luca Serra (10.) und Alexander Mühling per Handelfmeter (42.) in Führung. Doch Osnabrück glich durch Marcos Alvarez beide Male aus - zuerst mit einem Foulelfmeter nach Videobeweis (31.), dann mit einem Freistoß in den Winkel (48.). David Blacha nutzte die Unordnung in der Holstein-Abwehr zum 3:2 der Gäste (63.), Bryan Henning sorgte für die Entscheidung (77.). Der Kieler Jonas Meffert sah wegen Meckerns Gelb-Rot (80.).

Tennis, Zverev: Tennisprofi Alexander Zverev hat sich wie geplant in New York einer Augen-Operation unterzogen. "Alles ist gut gelaufen. Meine Augen erholen sich noch", sagte der 22 Jahre alte Hamburger in der Nacht zum Samstag in einer Videobotschaft auf Instagram. "Mir geht es gut. Ich werde bald trainieren." Die Operation hatte der Weltranglisten-Siebte vor Kurzem nach seinem Halbfinal-Aus bei den ATP Finals in London angekündigt. "Ich habe Probleme mit meinen Augen und dieses Jahr viele Probleme gehabt, wenn ich mit Kontaktlinsen gespielt habe", hatte Zverev gesagt und von einer Hornhautverkrümmung berichtet, unter der er leide und die schlimmer werde.

Wintersport, Kombination: Norwegens Kombinations-Star Jarl Magnus Riiber hat auch das vierte Saisonrennen gewonnen und damit den Weltcup-Startrekord eingestellt. Der 22 Jahre alte Normalschanzen-Weltmeister setzte sich beim Heimspiel in Lillehammer mit 46,4 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jörgen Graabak durch. Als Dritter sorgte Fabian Rießle (Breitnau/+46,6) im Fotofinish vor Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+46,7) für den zweiten deutschen Podestplatz des Winters.

Vor Riiber, der in der Vorwoche in Kuusamo alle drei Rennen gewonnen hatte, waren bereits der Japaner Kenji Ogiwara (1993/94) sowie der heutige DSV-Trainer Ronny Ackermann (2003/04) mit vier Siegen in die Saison gestartet. Beide hatten damals im fünften Rennen die erste Niederlage kassiert. Riiber kann somit im zweiten Einzelwettbewerb am Sonntag zum alleinigen Rekordhalter werden.