Zum Hauptinhalt springen

2. BundesligaEndlich stabil

Grüne Jubeltraube: Die Fürther setzen sich auf der Bielefelder Alm mit 3:1 durch.
Grüne Jubeltraube: Die Fürther setzen sich auf der Bielefelder Alm mit 3:1 durch. (Foto: Wolfgang Zink/Sportfoto Zink/Imago)
  • Die SpVgg Greuther Fürth gewinnt auswärts gegen Arminia Bielefeld mit 3:1 und zeigt dabei eine deutlich verbesserte Defensivleistung.
  • Fürth kassiert im fünften Saisonspiel erstmals nur ein Gegentor, obwohl das Team bislang die schlechteste Abwehr der Liga stellt.
  • Noel Futkeu, Marco John und Felix Klaus treffen für Fürth, wobei Futkeu und Klaus bereits ihr fünftes Saisontor erzielen.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Fürths Angreifer schießen alles in Grund und Boden. Beim Auswärtssieg in Bielefeld zeigt auch die bislang löchrige Defensive einen deutlichen Leistungsschub.

Wer sich in dieser Saison eine Eintrittskarte für ein Zweitligaspiel mit Beteiligung der SpVgg Greuther Fürth kauft, kann eigentlich nichts verkehrt machen: Das Kleeblatt steht für Spektakel, für Tore hinten wie vorn, viele davon spektakulär. Das Team von Trainer Thomas Kleine stellt den besten Angriff, allerdings auch die schlechteste Abwehr. Letzteres muss dringend behoben werden, wollen die Mittelfranken ein sorgenfreies Spieljahr verleben. Am Freitag beim beachtlichen 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg beim starken Aufsteiger Arminia Bielefeld hielten die Fürther ihren Laden einigermaßen dicht.

„Wir wollten defensiv wenig zulassen und das haben wir auch sehr gut gemacht“, fand Trainer Thomas Kleine. Immerhin hatte sein Team im fünften Ligaspiel erstmals nur ein einziges Gegentor kassiert. Und das durch einen von Brynjar Bjarnason abgefälschten Schuss des früheren Sechzigers Marius Wörl zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.). In der Offensive aber präsentierte sich das Kleeblatt gewohnt stark. Noel Futkeu erzielte das 1:0, sein fünftes Saisontor (25.). In einer Phase, in der das Spiel auf Messers Schneide stand, traf Marco John mit einem tückischen Ball aus dem Halbfeld (80.), ehe der einmal mehr überragende Felix Klaus, ebenfalls mit Saisontor Nummer fünf, den Sack zumachte (90.+4).

Klaus, 33, sprach hernach von einem „Riesen-Gefühl“ und einem „geilen Auswärtssieg“. Entscheidend sei die verbesserte Abwehr gewesen, denn: „Mit unserer Offensive sind wir immer in der Lage, Tore zu machen.“

© SZ/stga - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

1860 München
:„So darfst du dich nicht präsentieren, Punkt“

1860 München blamiert sich im ersten Wiesn-Heimspiel beim 1:5 gegen Hoffenheim II. Den guten Saisonstart in der dritten Liga machen die Löwen damit zunichte, die Euphorie ist verflogen, die Harmonie bröckelt.

Von Jakob Lüers

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite