Die SpVgg Greuther Fürth hat in der zweiten Fußball-Bundesliga eine Woche nach dem Last-Minute-Erfolg im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg in Überzahl 1:2 (1:1) beim Karlsruher SC verloren. Erst in Rückstand liegend, drehten die Fürther am Freitagabend in der Endphase auf und erarbeiteten sich Chancen zum Ausgleich. Dabei traf der eingewechselte Lukas Petkov allerdings nur den Innenpfosten (88. Minute). Der KSC gewann verdient durch Tore von Marvin Wanitzek, der einen nach Videobeweis gegebenen Foulelfmeter verwandelte (37.), und Mikkel Kaufmann (73.). Die Franken hatten dank eines Eigentors von Tim Breithaupt nach 21 Minuten zunächst geführt, kurz danach geriet Karlsruhe durch eine gelb-rote Karte für Stephan Ambrosius auch noch in Unterzahl. Am Abend meldete Fürth zudem den Weggang seines Mittelfeldspielers Timothy Tillman, der in die Major League Soccer zu Los Angeles FC wechselt. Der 24-Jährige absolvierte 85 Pflichtspiele für Fürth. Der Wechsel in die USA war möglich, weil dort Transfers im Winter länger möglich sind als in Deutschland.