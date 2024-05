Eintracht Braunschweig hat sich im Duell mit dem direkten Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden den vorzeitigen Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning setzte sich vor heimischer Kulisse am Sonntag mit 1:0 (1:0) gegen den Aufsteiger aus Hessen durch und befreite damit auch den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstiegssorgen. Thorir Helgason (22.) bescherte Braunschweig mit seinem Treffer den entscheidenden Sieg am vorletzten Spieltag. Mit nun 38 Punkten können die Niedersachsen ebenso wie Kaiserslautern mit 36 Punkten bereits für die nächste Zweitligasaison planen.