Im Aufstiegsrennen der 2. Liga hat sich Tabellenführer VfL Bochum einen Ausrutscher erlaubt. Das Team von Trainer Thomas Reis verlor am Samstag beim SC Paderborn 0:3 (0:2). Der enttäuschte VfL-Keeper Manuel Riemann bezeichnete die Niederlage als die "unnötigste, die ich seit langem gesehen habe".

Bochum musste in Paderborn auf Spielmacher Robert Zulj wegen einer Gelbsperre verzichten, und Gastgeber Paderborn, dessen Trainer Steffen Baumgart unter der Woche seinen Abschied im Sommer angekündigt hatte, kam gegen den Favoriten gut ins Spiel. Julian Justvan (16.) traf erst noch den Pfosten, überwand dann in der 36. Minute per Flachschuss VfL-Keeper Riemann. Kurz danach erhöhte Paderborns Kapitän Sven Michel (39.) bei einem Konter. Bochum warf in der Folge alles nach vorne, blieb aber glücklos. Christopher Antwi-Adjei sorgte für die Entscheidung (73.).

Der Revierklub bleibt Spitzenreiter, Paderborn verbesserte sich auf Rang neun. In einem Mittelfeld-Duell setzte sich der FC St. Pauli beim FC Erzgebirge Aue mit 3:1 (1:0) durch.

Unterdessen ist beim Liga-Konkurrenten Holstein Kiel die Quarantäne auf die gesamte Mannschaft ausgedehnt worden. Nach dem positiven Corona-Test bei Torhüter Ioannis Gelios gibt es einen weiteren Profi mit positivem Befund. Nun sind die komplette Mannschaft und das Trainer-Team in häuslicher Isolation, die bis zum 20. April dauern soll. Auch Sandhausen befindet sich derzeit in Quarantäne. Ebenfalls isoliert ist zurzeit die Mannschaft des Karlsruher SC.