Der VfL Bochum hat den nächsten großen Schritt zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren gemacht. Der Tabellenführer setzte sich im Spitzenspiel bei der SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:1) durch und baute den Vorsprung vor dem Dritten auf fünf Punkte aus. Am Montag (20.30 Uhr/Sky) könnte Holstein Kiel mit einem Sieg beim Hamburger SV nach Zählern wieder gleich ziehen.

Bochum ging durch einen sehenswerten Schlenzer von Anthony Losilla in den Winkel früh in Führung (7.). Mit seinem ersten Profitor glich Anton Stach für die Gastgeber aus (18.), VfL-Keeper Manuel Riemann reagierte bei dem Aufsetzer ins kurze Eck überhaupt nicht. Mit seinem zwölften Saisontreffer sicherte der Ex-Fürther Robert Zulj (61., Foulelfmeter) den Bochumern den neunten Sieg in den letzten zwölf Spielen.

Der Karlsruher SC stoppte derweil den Siegeszug des FC St. Paul. Das Team aus Hamburg hatte zuletzt fünfmal in Serie gewonnen und am vergangenen Montag den Lokalrivalen HSV mit 1:0 besiegt. Nun gab es ein torloses Remis. In der Tabelle belegen die Karlsruher, die in den letzten elf Spielen nur eine Niederlage hinnehmen mussten, mit 40 Punkten den fünften Platz, die Elf vom Millerntor ist mit 32 Zählern Zehnter.

Im 500. Zweitligaspiel verpasste Erzgebirge Aue einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster kam im heimischen Stadion gegen Hannover 96 nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Philipp Ochs (24.) erzielte den Treffer für Hannover, Pascal Testroet glich aus (64.).