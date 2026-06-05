Marcel Rapp wird neuer Trainer beim FC St. Pauli. Der 47-Jährige tritt beim Absteiger aus der Fußball-Bundesliga die Nachfolge von Alexander Blessin an. Von ihm hatten sich die Hamburger am Donnerstag rund drei Wochen nach dem verpassten Klassenerhalt getrennt. Rapp war von 2021 bis Februar 2026 Trainer von Holstein Kiel und führte den Klub 2024 in die Bundesliga. „Beim FC St. Pauli wartet eine sehr spannende Aufgabe, und ich habe große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt“, sagte Rapp.