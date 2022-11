2. Bundesliga:Trio mit drei Punkten

Stellvertreter an der Linie: Regensburgs Co-Trainer Sebastian Dreier sprang beim Spiel gegen den HSV für den erkrankten Mersad Selimbegovic in die Bresche.

Von Stefan Galler

Alle drei bayerischen Fußball-Zweitligisten waren am Sonntag im Einsatz - und für alle drei stand viel auf dem Spiel. Herausgekommen sind jedoch insgesamt nur drei Punkte für das Trio - und die sicherte sich Bundesligaabsteiger SpVgg Greuther Fürth. Der Nachmittag stand im Zeichen von Trainerfreundschaften, anhaltender FCN-Ladehemmung und einem der spektakulärsten Treffer dieser Saison.

Alte Freunde I

Schon die Pressekonferenz vor dem Spiel hatte Mersad Selimbegovic seinem Assistenten überlassen müssen: Der an Grippe erkrankte Coach des SSV Jahn Regensburg wurde vor der Abreise zum Spiel beim Hamburger SV dann auch nicht rechtzeitig fit, weshalb Sebastian Dreier noch immer in der Verantwortung stand. Was wiederum Tim Walter freute, der HSV-Chefcoach hatte 2015/16 als U17-Übungsleiter beim FC Bayern mit Dreier zusammengearbeitet. "Ein feiner Mensch", sagte Walter bei Sky über den Kollegen. Doch anstatt sich für das Kompliment zu bedanken, schenkte der Jahn den Hamburgern gleich mal ein Gegentor ein, nach Pass von Joshua Mees schloss Kaan Caliskaner einen Konter perfekt zum 0:1 ab (7.). Der HSV glich durch einen Fernschuss von Mario Vuskovic nur fünf Minuten später aus, doch die ersatzgeschwächten Oberpfälzer blieben im Spiel, hatten durch einen Kopfball von Andreas Albers eine Großchance (14.) und nach der Pause zunächst Glück, dass Thorsten Kirschbaum, der den werdenden Vater Dejan Stojanovic im Tor vertrat, einen Elfmeter von Robert Glatzel parierte (49.). Der Unterhaltungswert war enorm, das Spiel gönnte sich weiterhin keine Verschnaufpausen - und brachte dann doch die entscheidende Wende für die Gastgeber: Ransford Yeboah-Königsdörffer traf nach einem Fehlpass von Prince Osei Owusu von der rechten Seite ins kurze Eck (79.), dann machte Glatzel mit einem doppelt abgefälschten Schuss den Sack endgültig zu (90.). Interimscoach Dreier zeigte sich nach dem Spiel trotz der Niederlage nicht unzufrieden, attestierte dem Jahn "große Geschlossenheit" und "leidenschaftliche" Abwehrarbeit. "Umso ärgerlicher, dass wir dann aus einem Ballverlust das 1:2 bekommen."

Detailansicht öffnen Landeanflug: Armindo Sieb bei seinem sensationellen Fallrückziehertor für Greuther Fürth in Braunschweig. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Alte Freunde II

Auch in Braunschweig trafen gute Kumpels an der Seitenlinie aufeinander: Eintracht-Coach Michael Schiele hatte einst dem neuen Fürther Übungsleiter Alexander Zorniger als Hospitant bei Bröndby Kopenhagen über die Schulter geschaut. Von seinen dort gewonnenen Erkenntnissen konnte der frühere Trainer der Würzburger Kickers im direkten Duell nicht wirklich profitieren, das Kleeblatt gewann wie schon bei Zornigers Debüt vergangene Woche gegen Bielefeld mit 1:0, abermals war Armindo Sieb der Schütze des entscheidenden Treffers - und das ziemlich spektakulär: Nach einer schwachen Braunschweiger Kopfballabwehr hämmerte der 19-Jährige den Ball mit einem spektakulären Fallrückzieher in den Kasten der Eintracht (41.). Der in Halle an der Saale geborene Sieb hatte vor seinem Transfer nach Fürth zwei Jahre in der U19 und der zweiten Mannschaft des FC Bayern gespielt. "Der Trainer gibt mir das Vertrauen und ich konnte es in beiden Spielen zurückgeben", sagte er nach der Partie bei Sky und erinnerte sich daran, ein ähnliches Traumtor schon mal in der U19-Nationalmannschaft gegen England erzielt zu haben. Siebs Geniestreich beendete eine fast schon groteske Serie: Erstmals seit Mai 2021 gelang den Mittelfranken wieder ein Auswärtssieg, womit man die Abstiegsplätze verlassen konnte und auf Rang 14 kletterte.

Detailansicht öffnen Mund abputzen - weiter geht's: Die Nürnberger Christoph Daferner, Jan Gyamerah und Pascal Koepke (v.li.) nach der 1:2-Heimpleite gegen Magdeburg. (Foto: Heiko Becker/Imago/HMB-Media)

Neuer Rekord

Seit über 120 Jahren gibt es den 1. FC Nürnberg. Und nicht wenig Zeit davon verbrachte der Club in der 2. Bundesliga, nämlich über 20 Jahre. Das sind zwar immer noch zwölf weniger als der fränkische Rivale Fürth, aber doch so viele, dass man den neuen Vereinsrekord alarmierend empfinden kann: Noch nie hatte Nürnberg nach 15 Saisonspielen nur 15 Tore erzielt, wie das diesmal der Fall ist. Auch gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg hatte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nur ein Mal Grund zum Jubeln - und dafür zeichneten die Gäste verantwortlich - mit einem absurden Eigentor, als Torwart Dominik Reimann einen Rückpass von Andreas Müller durchrutschen ließ (65.). Es war der zwischenzeitliche Ausgleich, doch weil davor (58.) und danach (Elfmeter, 76.) jeweils Magdeburgs Christiano Piccini traf, stand der Club am Ende mit leeren Händen da. "Das war im Großen und Ganzen zu wenig, vor allem in der ersten Halbzeit", sagte Trainer Weinzierl nach der Partie. Der Mannschaft fehle die Leichtigkeit: "Und der Kopf spielt eine wichtige Rolle". Eine Steigerung muss in der nun folgenden englischen Woche dringend her, sonst droht im Frühjahr ein knüppelharter Abstiegskampf. Drittklassig war der FCN übrigens bisher nur in einer einzigen Saison, 1996/97 stieg man zumindest direkt wieder auf.