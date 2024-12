Der 1. FC Köln hat sich als neuer Spitzenreiter einer extrem engen Tabelle die Herbstmeisterschaft in der 2.Bundesliga gesichert. Die Kölner gewannen am letzten Hinrundenspieltag das Traditionsduell beim 1.FC Kaiserslautern 1:0 – dank eines Kopfballtores von Dejan Ljubicic (33.Minute). Der seit neun Pflichtspielen ungeschlagene FC feiert damit Weihnachten ganz oben, mit zwei Punkten Vorsprung auf den Karlsruher SC, der am Freitag in Paderborn 2:1 gewonnen hatte.