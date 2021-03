Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hält einen Saisonabbruch in der 2. Bundesliga wegen der zunehmenden Zahl an Corona-Fällen für nicht ausgeschlossen. "Wenn man die letzten Ereignisse nimmt, könnte es mit dem Spielplan eng werden", sagte Schmidt dem Hamburger Abendblatt, "man weiß nicht, was bis zum Ende der Saison noch alles passieren kann." Zuletzt kam es zu Spielabsagen wegen Mannschafts-Quarantäne bei Jahn Regensburg, Hannover 96 und Holstein Kiel. Auch Heidenheim war von einer Absage betroffen, und das Spiel am Samstag beim Hamburger SV ist ebenfalls gefährdet, nachdem HSV-Torjäger Simon Terodde positiv getestet wurde. In der ersten Liga sagte am Mittwoch der 1. FC Köln sein Training wegen eines positiv getesteten Mannschaftsbetreuers ab.