Holstein Kiel hat seinen Aufschwung in der zweiten Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Abstiegssorgen des FC St. Pauli noch einmal vergrößert. In dem mit Spannung erwarteten Nordderby behielten die Kieler am Montagabend dank der Treffer von Salih Özcan (30. Minute) und Janni Serra (69.) mit 2:1 (1:0) die Oberhand und verbesserten sich in der Tabelle auf den sechsten Rang. Vor 14 129 Zuschauern im Holstein-Stadion war der Treffer von Henk Veerman (50.) am Ende zu wenig für den Kiezclub. Die Hamburger warten nun schon fast ein Jahr auf einen Auswärtssieg und liegen nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang. Veerman verschoss in einer turbulenten Nachspielzeit noch einen Handelfmeter (90.+4). Danach entschärften die Kieler noch einen indirekten Freistoß aus knapp fünf Metern Distanz.

