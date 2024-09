Schalke 04 schlittert bereits zu Beginn dieser Zweitliga-Saison immer tiefer in eine Krise. Die Königsblauen kassierten durch das 0:2 (0:1) beim Karlsruher SC den nächsten Rückschlag und stecken schon nach fünf Spieltagen im Tabellenkeller fest. Nach dem öffentlichen Streit mit Kaderplaner Ben Manga wächst auch aufgrund der sportlichen Misere der Druck auf Trainer Karel Geraerts. Die Schalker warten seit dem Auftakterfolg gegen Eintracht Braunschweig (5:1) auf den nächsten Dreier.

Am Freitagabend verschärfte KSC-Profi Budu Siwsiwadse (45.+3/73.) mit seinen Treffern die Lage in Gelsenkirchen. „Ich glaube, es wird sehr unruhig“, sagte Geraerts am Sky-Mikrofon mit Blick auf die kommenden Tage – und ergänzte angesichts des Defensivverhaltens beim 0:1: „Das ist ohne Kommentar. Das ist sehr schwach verteidigt.“

Köln verliert unglücklich gegen Magdeburg

Auch der 1. FC Köln musste beim 1:2 gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag einen Rückschlag hinnehmen – trotz drückender Überlegenheit. „Wir können diskutieren und analysieren. Am Ende müssen wir mehr als ein Tor schießen und eigentlich auch mehr als zwei oder drei“, befand Kapitän Timo Hübers nach der zweiten Saisonniederlage des Bundesligaabsteigers.

Damion Downs (49.) erzielte das hochverdiente 1:0 für den FC, doch Falko Michel (66.) und Jean Hugonet (83.) drehten das Spiel noch zugunsten der Gäste. „Wenn man das Spiel anschaut, kommt keiner auf die Idee, dass Magdeburg gewinnt“, so Hübers. Köln rutscht nach der zweiten Heimpleite der Saison auf den achten Rang ab – vier Punkte hinter den Magdeburgern auf Tabellenrang drei.

Düsseldorf bleibt Tabellenführer

Mit dem erfolgreichen Rückkehrer Dawid Kownacki setzte Fortuna Düsseldorf am Sonntag ihre Erfolgsserie unterdessen fort und empfängt die Kölner zum Derby am nächsten Samstag als Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune blieb beim 2:0 (1:0)-Erfolg bei Hertha BSC saisonübergreifend auch im 19. Ligaspiel nacheinander unbesiegt. „Ich hatte den Anspruch, dass wir dort weitermachen, wo wir gegen Hannover aufgehört haben. Es ist schön, dass die Stabilität dazu führt, dass wir im Tableau ganz vorne stehen“, sagte Thioune.

Dabei avancierte Kownacki, der von Werder Bremen wieder an den Rhein gewechselt ist, zum Matchwinner. Der Pole erzielte in der 13. Minute seinen ersten Treffer seit der Rückkehr und bereitete den zweiten von Jona Niemiec vor. Mit nunmehr 13 Punkten stehen die Düsseldorfer vor den punktgleichen Karlsruhern an der Tabellenspitze. „Wir haben das total cool verteidigt. Die Einstellung meiner Mannschaft ist 100 Prozent top“, befand Thioune.

Überschattet wurde die Partie von einer möglicherweise schweren Verletzung des Berliner Juniorennationalspielers Linus Gechter. Nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Mitspieler hat er sich wohl an der Schulter oder am Schlüsselbein verletzt.