Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss monatelang auf Torhüter Marius Müller verzichten. Der 30 Jahre alte Sommer-Zugang wird wegen eines Sehnenabrisses im Adduktorenbereich operiert. Das teilte der Bundesliga-Absteiger nach einer genauen Untersuchung mit. Müller, der sich gerade erst den Stammplatz im Schalker Tor erkämpft hatte, verletzte sich am Samstag beim spektakulären 4:3 gegen den 1. FC Magdeburg und wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt. "Für Marius tut es uns persönlich wahnsinnig leid, dass er aufgrund der schweren Verletzung länger ausfallen wird. Er hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team integriert und starke Leistungen gezeigt", sagte Sportdirektor André Hechelmann. "An erster Stelle steht, dass er wieder gesund wird."

Ligakonkurrent Hertha BSC hat ebenfalls Sorgen: Mittelfeldspieler Palko Dardai wird dem Fußball-Zweitligisten Hertha BSC vorerst fehlen. Wie der Klub mitteilte, zog sich der 24-Jährige am Sonntag beim 3:0 (2:0)-Sieg gegen Eintracht Braunschweig eine Bänderverletzung zu. Damit falle der Sohn des Trainers Pal Dardai "bis auf Weiteres" aus. Dardai war im Sommer zu Hertha zurückgekehrt und erzielte bislang zwei Tore in sieben Pflichtspielen.