2. Fußball-Bundesliga:Hoch im Norden

Wäre dieser Samstagabend in Berlin ein Bild, würde man es beim FC St. Pauli wahrscheinlich hübsch einrahmen und ihm am Millerntor einen besonderen Platz geben. Mehr als 66 000 Zuschauer im Olympiastadion, ein 2:1 (1:0)-Sieg bei Hertha BSC, St. Pauli ist jetzt Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga und wird mit Lob überschüttet: Was für ein Abend vor mehr als 12 000 mitgereisten Fans. "Von der ersten bis zur 90. Minute haben wir ein unfassbares Spiel gemacht", sagte Abwehrspieler Hauke Wahl.