Thomas Reis war Abwehrspieler der erfolgreichsten Mannschaft in der Geschichte des VfL Bochum. Jetzt ist er der Trainer, der den Klub in die Bundesliga zurückführen will - mit ungewohnt schönem Fußball.

Von Ulrich Hartmann, Bochum

Auch die Papageien-Trikots hat Thomas Reis noch daheim. "Ab und zu wühle ich mal drin herum", erzählt er. Trikotsammlungen sind für Ex-Fußballer wie Fotoalben. Die Bochumer "Regenbogentrikots", wie Reis sie elegant bezeichnet, gehörten in den Neunzigerjahren mit zum hässlichsten, was die Bundesliga je gesehen hat. Aber für den 47-Jährigen sind sie eine wunderschöne Erinnerung - auch an seinen Treffer zur 1:0-Führung in Amsterdam im November 1997.

Das Achtelfinale im Uefa-Pokal war die größte Entfernung von der Erde, die der bodenständige VfL Bochum jemals gewagt hat. Im Hinspiel bei Ajax schoss der Linksverteidiger Reis gegen die Abwehrpromis Danny Blind und Frank de Boer sowie den Torwart Edwin van der Sar sein goldenes Europapokaltor. Zum Weiterkommen hat es nicht gereicht, aber als Erinnerung an das beste Jahr in der VfL-Geschichte nach Platz fünf in der Bundesliga. Ein bisschen fühlt sich die Stimmung in Bochum jetzt wieder so an wie damals. "Man kann's vergleichen", sagt Reis, "darauf hat der Klub lange gewartet."

Nach der Rückkehr des Uefa-Cup-Helden als Chefcoach schien sich im zehnten Zweitligajahr nacheinander allerdings niemand gesehnt zu haben, als Reis im September 2019 als A-Jugend-Trainer vom VfL Wolfsburg kam und den VfL auf dem vorletzten Platz von Robin Dutt übernahm. "Ich bin in einer Krise gekommen und hatte das Gefühl, dass einige nicht gerade begeistert waren, dass ich hier Trainer werde", sagt er im Rückblick. Er hat das als Herausforderung angenommen.

Die Wende, glaubt Reis, ermöglichte auch das Gefühl, endlich wieder Fußball spielen zu dürfen

Aus der Abstiegszone befreien konnte er Bochum im ersten halben Jahr noch nicht. Die Mannschaft war Viertletzter, als es im März 2020 in die Corona-Pause ging. In diesen zwei Monaten aber ist etwas passiert mit dem VfL. Seit im Mai 2020 der Spielbetrieb fortgesetzt wurde, hat sich die Mannschaft bis zum Saisonende auf Platz acht verbessert. Jetzt steht sie nach 24 Spieltagen sogar auf Platz eins. Als Tabellenführer empfängt sie an diesem Freitag den Hamburger SV.

Um die Entwicklungen der vergangenen Monate zu erklären, fallen Reis auch Gründe ein, die mit Gefühlen aus Kindheitstagen zu tun haben. "Als wir irgendwann wieder in Gruppen trainieren durften, hat man den Spielern die Freude richtig angemerkt; und die Umstände damals - mit dem Auto zum Training, zum Duschen nach Hause, jeder hatte sein eigenes Wasser dabei und musste alles selbst waschen - das waren Dinge, die uns an unsere Jugend erinnert haben." Reis sagt: "Es entstand ein neues Wir-Gefühl, aus dem wir Energie gezogen haben."

Detailansicht öffnen Im berühmten Regenbogentrikot: Thomas Reis (Mitte) im Jahr 1998 im Duell gegen den Frankfurter Uwe Bindewald. (Foto: Team2/imago)

Im Sommer war für dieses Gefühl dann zusätzlich von Vorteil, dass wichtige Spieler gehalten werden konnten: allen voran die Angreifer Simon Zoller und Robert Zulj, die als Künstlerduo "ZZ Top" in dieser Saison schon 23 Treffer und 19 Vorlagen beigesteuert haben. Außerdem der Torwart Manuel Riemann sowie die Mittelfeld-Routiniers Anthony Losilla und Robert Tesche. Sie alle sind unter Reis weiter zusammengewachsen. "Der Teamgeist, die spielerische Entwicklung und das positive Denken gefallen mir an meiner Mannschaft am besten", sagt er.

Der gebürtige Wertheimer, der 1995 von Eintracht Frankfurt nach Bochum kam, hat beim VfL schon viele Jobs gemacht: Spieler, Scout, Jugend- und Frauentrainer, Marketing-Mitarbeiter und sogar mal Buchhalter. "Ich kenne diesen Verein in- und auswendig", sagt er. Er wisse zudem, dass die Fans nicht mehr nur Maloche sehen wollen auf dem Platz, sondern auch schönen Fußball. "Es reicht hier nicht mehr, wenn du den Ball über die Tribüne trittst." Elegante Abwehrspieler wie der Brasilianer Danilo Soares und der deutsche Junioren-Nationalspieler Armel Bella Kotchap, 19, lassen absurd erscheinen, dass der Klub vor Jahren mal stilisierte Dreckspritzer in seine Trikots hat einweben lassen, um Knochenarbeit zu suggerieren.

Zu Reis' Zeiten gab es das nicht, weder 1997 noch jetzt. Er lässt den Fußball sprechen und hofft in Zeiten leerer Stadien, "dass wir trotzdem Stolz zurückbringen in den Verein und die Stadt". 2010 ist der VfL letztmals aus der Bundesliga abgestiegen. Vorerst haben sie ihre Zurückhaltung aufgegeben und formulieren den Aufstieg als Ziel. "Ich kann doch als Tabellenführer vor dem 25. Spieltag nicht sagen, wir wollen am Ende Fünfter werden", sagt Reis. "Es macht im Moment schon tierisch Spaß", gibt er zu.

Reis ist neben Marco Rose (Gladbach), Florian Kohfeldt (Bremen), Steffen Baumgart (Paderborn) und Daniel Meyer (Braunschweig) der fünfte Trainer aus dem Trainerseminar 2015, der zurzeit im Profifußball reüssiert. Aus dem Lehrgang hat er viel mitgenommen, aber auch aus seiner Zeit als U13-Trainer, in der er gelernt hat, dass man Jungs nichts versprechen darf, was man nicht halten kann. "Seither gibt es bei mir keine Versprechungen." Auch den Aufstieg will er der Mannschaft, dem Klub, der Stadt nicht versprechen. Er sagt: "Ich hoffe, niemand wäre zu sehr enttäuscht, wenn es in dieser engen zweiten Liga am Ende doch nicht klappen sollte." Bis dahin aber werden sie alles dafür tun.